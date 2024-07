Pedri chấn thương, Barcelona nhận bồi thường

Quy định của FIFA nêu rõ nếu cầu thủ dính chấn thương khi thi đấu quốc tế và kéo dài hơn 28 ngày thì CLB chủ quản sẽ nhận được khoản bồi thường.

Theo Mundo Deportivo, mức bồi thường có thể lên tới 7,5 triệu euro cho mỗi trường hợp. Cụ thể, các CLB có thể nhận được khoảng hơn 20,548 euro mỗi ngày với thời hạn tối đa 365 ngày.

CLB bị ảnh hưởng có thể yêu cầu bồi thường từ FIFA sau 28 ngày kể từ khi cầu thủ dính chấn thương. Trong trường hợp của Pedri, Barcelona có thể yêu cầu bồi thường từ ngày 2/8.

Trước đó, FIFA phải bồi thường cho đội chủ sân Nou Camp khi Gavi bị rách dây chằng đầu gối khi thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha hồi tháng 11. Điều này khiến Gavi phải nghỉ thi đấu 6-8 tháng và chính thức bỏ lỡ EURO 2024.

Pedri gặp chấn thương nặng sau pha vào bóng nguy hiểm của Toni Kroos và phải rời sân sớm ngay phút thứ 8 trong chiến thắng 2-1 trước Đức. Chấn thương này khiến Pedri cũng trở thành cầu thủ bị thay ra khỏi sân nhanh nhất lịch sử EURO.

Sau khi kiểm tra, cầu thủ thuộc biên chế Barcelona bị bong gân trong ở đầu gối trái và nhiều khả năng sẽ nghỉ thi đấu gần 2 tháng. Kết quả này đồng nghĩa Pedri sẽ chia tay với EURO 2024 ngay từ vòng tứ kết.

Tuyển Tây Ban Nha chính thức lọt vào vòng bán kết EURO 2024 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước chủ nhà Đức. Đối thủ của họ ở bán kết là tuyển Pháp, trận đấu này sẽ diễn ra lúc 2h ngày 10/7.

