HLV Deschamps: 'Tây Ban Nha mạnh nhất'

"Không còn nghi ngờ gì nữa, Tây Ban Nha là đội mạnh nhất hiện tại. Tôi đã xem một số trận đấu của họ và thấy được phong độ ấn tượng", HLV Didier Deschamps nhận định về đối thủ sắp tới của Pháp ở trận bán kết EURO 2024.

HLV 55 tuổi nói thêm: "Ban đầu họ không được đánh giá cao, nhưng bây giờ chúng ta phải dành lời khen. Tuy nhiên, như mọi khi, chúng tôi sẽ chiến đấu để vào chung kết".

Tây Ban Nha đã là đội ghi nhiều bàn nhất tại EURO 2024 tính đến hiện tại với 11 pha lập công. "La Roja" chưa một lần phải bước vào loạt sút luân lưu.

Ngoài ra, Tây Ban Nha cũng sở hữu hàng thủ rất chắc. Tính đến hết vòng tứ kết, chỉ có tuyển Đức và Georgia có thể xuyên thủng mành lưới Tây Ban Nha với 1 bàn mỗi đội.

Trong khi đó, Pháp cũng có một hàng thủ chất lượng, nhưng bài toán hàng công đang là nỗi lo của HLV Deschamps. Kylian Mbappe chỉ mới ghi được 1 bàn từ chấm penalty trong khi Antoine Griezmann chưa đạt phong độ cao nhất. Pháp cũng chưa ghi bàn nào từ bóng sống mà chỉ hưởng lợi nhờ đối thủ phản lưới.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.