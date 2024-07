Lý do Đức bị từ chối phạt đền trước Tây Ban Nha

Đêm 5/7, Đức bị tước cơ hội ghi bàn trong trận thua 1-2 trước Tây Ban Nha ở tứ kết EURO 2024.

Phút 106 trận tứ kết EURO, Jamal Musiala (Đức) sút bóng chạm tay Marc Cucurella trong vùng cấm tuyển Tây Ban Nha rõ ràng nhưng trọng tài Anthony Taylor từ chối cho chủ nhà hưởng phạt đền. Ông trọng tài Anh còn không tham khảo VAR khi đưa ra quyết định.

Theo luật mới, một cầu thủ sẽ bị tính là phạm lỗi để bóng chạm tay trong vùng cấm nếu cố ý đưa tay/cánh tay về phía bóng, hoặc cánh tay khiến cơ thể to ra một cách bất thường.

Pha để bóng chạm tay của Cucurella.

Điều đó cũng đồng nghĩa FIFA chỉ tính lỗi khi cơ thể to ra một cách bất thường. Còn khi cầu thủ vô tình để bóng chạm tay do chuyển động tự nhiên của cơ thể, dẫn đến việc đồng đội ghi bàn hoặc trong một tình huống đối phương có thể ghi bàn (ngăn chặn bàn thắng tiềm năng) lại không bị coi là lỗi. Đây là lý do trọng tài Anthony Taylor không cho Đức hưởng phạt đền, dù bóng đập vào tay Cucurella.

Vào thời điểm chạm bóng, tay Cucurella không ở gần người, nhưng đang ở vị trí tự nhiên, khi cầu thủ này hạ trọng tâm và đang thu tay vào thân. Hậu vệ thuộc biên chế Chelsea cũng không nhìn vào bóng.

“Một quyết định đúng đắn và dũng cảm của Anthony Taylor. Cánh tay của Cucurella hương xuống, thẳng đứng và không bị đánh giá là khiến cơ thể của cầu thủ này tỏ ra một cách bất thường”, chuyên gia Ben Jacobs nhận định.

Đồng quan điểm, Dale Johnson, chuyên gia của ESPN cho biết: “Trong cuộc họp báo trước EURO 2024, UEFA đã thông báo với đại diện các đội về tình huống tương tự như Cucurella. Một cầu thủ sẽ không bị thổi phạt, nếu cánh tay áp sát cơ thể, hướng xuống theo chiều dọc hoặc ở phía sau”.

Dù vậy, quyết định của ông Taylor vẫn vấp phải làn sóng phản đối. Ở trận Đức gặp Đan Mạch, chủ nhà được hưởng phạt đền khi tay của Joachim Andersen cũng ở phía sau.

Tình huống tranh cãi khiến Đức lỡ cơ hội ghi bàn, qua đó nhận thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha sau 120 phút. Đây là giải đấu thứ 2 liên tiếp, “Die Mannschaft” bị loại ngay từ vòng tứ kết.

