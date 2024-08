Paul Pogba bán nhà

Khó khăn tài chính được cho là nguyên nhân chính khiến Pogba buộc phải rao bán căn biệt thự rộng gần 700 m vuông ở Cheshire, Tây Bắc nước Anh.

Trước khi rao bán, cựu sao MU đã cố gắng tìm cách để cho thuê căn biệt thự khi giảm giá thuê từ 27.500 bảng/tháng xuống 18.000 bảng/tháng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cho thuê đều không thành buộc Pogba phải rao bán căn biệt thự.

Tháng 2/2024, Pogba chính thức nhận lệnh cấm thi đấu 4 năm từ Cơ quan phòng chống doping Italy (NADP). Đây được xem là mức phạt nặng nhất tổ chức này từng đưa ra với một cầu thủ dính doping. Tiền vệ 31 tuổi bị phát hiện dương tính với doping hồi tháng 8/2023 sau trận Juventus gặp Udinese ở Giải vô địch Italy (Serie A).

Trong thời gian chờ phán quyết của tòa án, Juventus giảm lương của Pogba xuống còn 1.700 bảng/tháng, con số quá thấp so với mức lương 6,8 triệu bảng/mùa mà cựu sao MU mong muốn.

Với lệnh cấm thi đấu 4 năm, tương lai trở lại sân cỏ của Pogba mờ mịt khi The Sun tiết lộ đội bóng thành Turin đang xem xét đến việc chấm dứt hợp đồng với tiền vệ người Pháp. Ngoài ra, Pogba còn phải đối mặt với việc mất đi các hợp đồng tài trợ béo bở như hợp đồng trị giá 31 triệu bảng với Adidas.

