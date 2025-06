Park Sung Woong, Ji Chang Wook tới Việt Nam

Nam diễn viên Park Sung Woong và Ji Chang Wook sẽ tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF III), diễn ra từ 29/6 đến 5/7.

Theo BTC, nam diễn viên Park Sung Woong tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF III), diễn ra từ 29/6 - 5/7. Thông tin này thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là người yêu điện ảnh.

Sau Ji Chang Wook, Park Sung Woong xác nhận tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3.

Trước đó, Ji Chang Wook cũng xác nhận tới Việt Nam tham gia sự kiện này. Theo tiết lộ, nam diễn viên sẽ cùng nhà sản xuất Jae Duk Han tham dự các hoạt động giao lưu cùng khán giả, thảm đỏ và hội thảo điện ảnh. Ngoài ra, Moon So Ri, nữ diễn viên đóng vai chính trong Khi cuộc đời cho bạn quả quýt - bộ phim gây sốt châu Á vừa qua, cũng được cho là sẽ xuất hiện tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng vào tuần tới.

Park Sung Woong sinh năm 1973, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1997 với bộ phim No. 3. Sau gần 3 thập kỷ hoạt động, tài tử họ Park được đông đảo khán giả biết tới. Anh cũng được giới chuyên môn đánh giá cao với khả năng hóa thân đa dạng kiểu vai. Một số tác phẩm nổi bật mà ngôi sao 52 tuổi từng tham gia có thể kể tới như Bloodhounds, Crash Landing on You, New World hay Sunflower...

Ji Chang Wook sinh năm 1987, là một trong những tài tử nổi tiếng và được yêu mến tại xứ kim chi. Sau khi tham gia Hoàng hậu Ki (2013), tên tuổi nam diễn viên điển trai lan rộng ra cả châu Á, thu về lượng fan đông đảo. Những năm nay, anh đóng nhiều phim như Healer (Cứu thế, 2014), The Worst of Evil (Tội ác kinh hoàng, 2023), Queen Woo...