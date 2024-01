Park Min Young vực dậy sau ồn ào yêu đại gia tiền ảo

Sau tháng 9/2022, khi bị Dispatch đưa tin yêu đại gia tiền ảo Kang Jong Hyun, Park Min Young tham gia một số dự án như Forecasting Love and Weather (cùng Song Kang) hay Love in Contract. Tuy nhiên, 2 bộ phim có số liệu khiêm tốn. Phải đến Marry My Husband, Park Min Young mới vực dậy sự nghiệp. Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của bộ phim Marry My Husband phát trên đài tvN thu được tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 5,2%. Đây là con số cao so với đài cáp như tvN.