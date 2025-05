Paqueta khóc khi nhận thẻ vàng

Phút 73 trên sân của West Ham, trọng tài Michael Oliver đã rút thẻ vàng cảnh cáo Paqueta sau pha phạm lỗi với Mikey Moore, sau khi tiền vệ này ngăn chặn một đợt phản công của Tottenham. Máy quay đã ghi lại cảnh Paqueta dùng áo lau nước mắt, một phản ứng đầy cảm xúc và bất ngờ trước quyết định của trọng tài.

Trọng tài Oliver cho rằng pha vào bóng của Paqueta xứng đáng với một chiếc thẻ vàng. Bực tức với quyết định nói trên, tiền vệ của West Ham vung tay thể hiện sự thất vọng. Trọng tài Oliver sau đó gọi anh lại để cảnh cáo về hành vi của mình, nhưng Paqueta từ chối đến gần ông vua áo đen. Các đồng đội đã có mặt để xoa dịu tình hình.

Ngay sau đó, HLV Graham Potter quyết định rút Paqueta ra khỏi sân cùng 3 đồng đội khác ở phút 80. Thời điểm này, hai đội vẫn hòa nhau 1-1. Không có bàn nào được ghi thêm ở những phút còn lại.

Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh Paqueta đang phải đối mặt với một cuộc điều tra của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) về cáo buộc dàn xếp tỷ số. Theo Daily Mail, phiên điều trần của FA về vụ việc này đã không thể kết thúc trong khoảng 3 tuần như dự kiến. Paqueta sẽ phải chờ đợi thêm vài tuần nữa để phục vụ điều tra và hầu tòa.

Tiền vệ người Brazil đang cố gắng chứng minh bản thân vô tội trước cáo buộc cố tình nhận thẻ vàng, gây tác động đến kết quả cá cược. Nếu bị phán có tội, Paqueta có thể bị cấm thi đấu suốt đời.

"Chúng tôi đã sống trong cơn ác mộng này suốt hai năm và chồng tôi luôn mạnh mẽ", Duda Fournier, vợ của Paqueta, viết trên Instagram hôm 4/5. "Tôi chỉ ước mọi người tôn trọng anh ấy. Mọi người thật độc ác và bất công, mà không hề biết gì cả".

HLV Potter khẳng định không có gì bất thường về phản ứng của Paqueta đối với chiếc thẻ vàng ở trận gặp Tottenham. "Tôi nghĩ rằng cậu ấy và Tomas [Soucek] chỉ hơi mệt mỏi một chút. Họ đã phải trải qua một trận đấu khó khăn và phải hoạt động liên tục. Tôi chưa nói chuyện với Lucas về sự cố đó", ông cho biết.

