Antony ghi siêu phẩm phút bù giờ

Rạng sáng 5/5, ở phút 90+1 trên sân khách, Antony đi bóng từ cánh phải vào trung lộ, trước khi tung cú cứa lòng chân trái điệu nghệ, găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến các cổ động viên đội khách Betis vỡ òa trong niềm vui sướng.

Trước đó, Betis trải qua phần lớn thời gian trận đấu trong thế bị dẫn trước. Fernandez mở tỷ số cho Espanyol ngay phút 28, khiến thầy trò HLV Manuel Pellegrini rơi vào thế khó. Dù kiểm soát bóng vượt trội và tung ra tới 20 cú sút, khả năng tận dụng cơ hội kém hiệu quả khiến Betis bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Phải đến phút 85, Lo Celso mới thắp lại hy vọng cho CĐV Betis bằng bàn gỡ hòa 1-1. Và chỉ 6 phút sau, Antony tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc, mang về chiến thắng nghẹt thở cho đội khách ngay trên sân RCDE.

Đây là bàn thắng thứ 3 của Antony trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, cho thấy phong độ cao của chân sút người Brazil. Trước đó, anh cũng sút tung lưới Valladolid và Fiorentina, góp công lớn vào những chiến thắng của Betis.

Ba điểm quan trọng giúp Betis thu hẹp khoảng cách với Villarreal xuống chỉ còn 1 điểm. Villarreal đang giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga, vị trí cuối cùng giành vé tham dự Champions League mùa tới. Với việc giải đấu chỉ còn 4 vòng nữa là kết thúc, cơ hội vẫn còn rộng mở cho Betis.

Thầy trò HLV Pellegrini sẽ tiếp tục hành trình chinh phục châu Âu bằng chuyến làm khách đến Italy, gặp lại Fiorentina trong trận lượt về bán kết Europa Conference League vào ngày 9/5. Ở trận lượt đi, Betis đã giành chiến thắng 2-1.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.