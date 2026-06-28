Panama 0-0 Anh: Rashford bỏ lỡ cơ hội

Marcus Rashford nỗ lực đánh đầu từ cự ly gần nhưng bóng đi vọt xà ở phút 38 trận đấu thuộc bảng L vào rạng sáng 28/6.

Trận đấu ở lượt cuối bảng L giữa Anh và Panama tại sân vận động MetLife là cơ hội để thầy trò Thomas Tuchel khẳng định đẳng cấp. Sau khởi đầu thuận lợi trước Croatia, "Tam sư" vừa trải qua một trận hòa đầy bế tắc khi chạm trán lối chơi thực dụng của Ghana.

Một chiến thắng vào 4h ngày 28/6 sẽ giúp tuyển Anh tiến vào vòng 32 đội với tư cách đội đầu bảng, tránh được các đối thủ mạnh ở nhánh đấu loại trực tiếp.

Bất chấp việc Panama đã chính thức bị loại sau hai trận thua liên tiếp, không ai có thể xem thường tập thể này. So với thất bại 1-6 tại World Cup 2018, đội bóng của Thomas Christiansen tiến bộ vượt bậc về nhiều mặt.

Tuy nhiên, hàng thủ của Panama vẫn là điểm yếu chí tử khi chưa giữ sạch lưới trận nào tại giải đấu năm nay. Đây sẽ là cơ hội để Harry Kane, người từng lập hat-trick vào lưới Panama 8 năm trước, tiếp tục bám đuổi Lionel Messi trong cuộc đua Chiếc giày vàng.

Về mặt nhân sự, tuyển Anh đối mặt với cuộc khủng hoảng nhỏ ở hàng phòng ngự. Reece James gặp chấn thương gân kheo nghiêm trọng và có thể vắng mặt hết giải đấu. Declan Rice cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân do vấn đề ở bắp chân và áp lực thẻ phạt.

Vị chiến lược gia người Đức dự kiến sẽ thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát, với Bukayo Saka và Marcus Rashford có khả năng đá chính để tăng cường hỏa lực biên. Ở tuyến giữa, Elliot Anderson có thể sát cánh cùng Jude Bellingham để điều tiết lối chơi.

Với thực lực áp đảo và mục tiêu rõ ràng, "Tam Sư" được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm để lấy lại sự tự tin sau bước sảy chân vừa qua.

Highlights Anh 0-0 Ghana Rạng sáng 24/6, tuyển Anh có trận hòa thất vọng trước Ghana ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026.