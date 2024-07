Ôtô điện có giá dưới 700 triệu tại Việt Nam đã có nhiều lựa chọn

Sau khi BYD Dolphin ra mắt, thị trường ôtô Việt Nam đã có thêm một lựa chọn xe thuần điện với giá bán thấp hơn 700 triệu đồng.

Thị trường ôtô Việt Nam có thể xem như đang bước vào giai đoạn đầu của sự bùng nổ ở phân khúc xe điện. Bên cạnh các mẫu xe điện hạng sang, khách hàng trong nước cũng đang không thiếu những lựa chọn ôtô điện có giá thấp hơn mức 700 triệu đồng, thậm chí chỉ vài trăm triệu đồng đối với các mẫu xe điện mini.

Trong bài viết này, Tri thức - Znews liệt kê một vài lựa chọn ôtô điện phù hợp với khoản ngân sách không cao hơn 700 triệu đồng.

BYD Dolphin - 659 triệu đồng

Tại sự kiện vừa diễn ra tại TP.HCM, hãng xe Trung Quốc BYD đã chính thức công bố giá bán dành cho 3 mẫu xe đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Trong số này, BYD Dolphin sẽ gia nhập thị trường ôtô Việt Nam với duy nhất phiên bản GLX cùng giá bán 659 triệu đồng.

BYD Dolphin sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.125 x 1.770 x 1.570 mm cùng chiều dài cơ sở 2.500 mm. Kích thước này giúp BYD Dolphin sở hữu hàng ghế sau rộng thoáng cùng dung tích khoang hành lý đạt mức 345 lít, có thể tăng lên 1.310 lít khi gập phẳng hàng ghế sau.

Nền tảng e-Platform 3.0 với công nghệ Cell-To-Body cũng giúp BYD Dolphin sở hữu phần sàn phẳng, thay vì phải nhường không gian cho khoang chứa pin như các mẫu ôtô điện khác đang có mặt trên thị trường.

Khoang lái của BYD Dolphin được trang bị một màn hình 5 inch sau vô lăng D-Cut, một màn hình thông tin giải trí kích thước 12,8 inch có thể xoay 90 độ cùng với hệ thống âm thanh 6 loa. Hãng xe Trung Quốc cũng đưa vào khoang lái BYD Dolphin hệ thống điều hòa tự động tích hợp bộ lọc bụi mịn PM2.5.

BYD Dolphin sở hữu một motor điện mạnh 94 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 180 Nm, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Bộ pin Blade trên BYD Dolphin có dung lượng 44,9 kWh, cho phép xe hoạt động trên quãng đường tối đa khoảng 405 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình NEDC.

Bên cạnh đó, BYD Dolphin còn được hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa đến 60 kW, giúp xe có thể nạp lại 30-80% dung lượng pin trong khoảng 30 phút.

Một số trang bị an toàn đáng chú ý trên BYD Dolphin bao gồm hệ thống kiểm soát lực kéo, kiểm soát giảm tốc cho phanh đỗ, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình, camera toàn cảnh cho khả năng quan sát dưới gầm xe bên cạnh các túi khí và hệ thống 3 radar phía sau.

Khi gia nhập thị trường ôtô Việt Nam, BYD Dolphin chỉ còn 2 đối thủ trong phân khúc hatchback cỡ B, bao gồm Suzuki Swift (559 triệu đồng) và Mazda2 Sport với giá bán 527-544 triệu đồng. Trước đó, Toyota Yaris đã được hãng xe Nhật Bản tạm thời loại bỏ khỏi danh mục sản phẩm ôtô tại thị trường Việt Nam.

VinFast VF 6S - Từ 675 triệu đồng

Hồi giữa tháng 4, VinFast từng thông báo đổi tên đối với các phiên bản Eco của VF 6 và VF 7 tại thị trường Việt Nam. Theo đó, phiên bản tiêu chuẩn của 2 dòng SUV điện này hiện có định danh tương ứng lần lượt là VF 6S và VF 7S.

Trong số này, VinFast 6S và VF 6 có kích thước tương đồng các mẫu xe trong phân khúc SUV cỡ B đang có mặt tại thị trường Việt Nam. Hiện, VF 6S có giá khởi điểm 675 triệu đồng ở tùy chọn thuê pin và sẽ tăng lên thành 765 triệu đồng nếu khách hàng mua xe kèm pin.

VF 6S sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.238 x 1.820 x 1.594 mm cùng chiều dài cơ sở 2.730 mm. Khoảng sáng gầm xe không tải của VF 6S đạt 170 mm trong khi dung tích khoang hành lý có thể mở rộng từ 350 lít lên thành 1.275 lít khi gập hàng ghế cuối.

Bên trong khoang lái, VinFast VF 6S được trang bị một màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,9 inch, đặt ngay trên cụm cửa gió điều hòa trung tâm cùng dải phím bấm chọn chế độ lái. Hệ thống điều hòa của xe là dạng tự động một vùng, có tích hợp chức năng lọc bụi và phấn hoa.

Không sở hữu các tính năng ADAS nhưng VF 6S vẫn được trang bị hệ thống hỗ trợ đỗ xe trước sau và cảnh báo điểm mù, bên cạnh các tính năng an toàn khác bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc cùng với 4 túi khí.

VinFast VF 6S được trang bị một motor điện mạnh 174 mã lực, cung cấp mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Xe sở hữu bộ pin LFP dung lượng 59,6 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 220 km theo chuẩn EPA. VinFast VF 6S cũng hỗ trợ sạc nhanh DC, giúp người dùng có thể nạp lại 10-70% dung lượng pin trong khoảng 24,19 phút.

Trong phân khúc SUV thuần điện cỡ B, VinFast VF 6S đang phải cạnh tranh cùng các đối thủ trực tiếp bao gồm MG4 EV (828-948 triệu đồng) và mới nhất là BYD Atto 3 với giá bán lần lượt 766 triệu và 886 triệu đồng cho 2 phiên bản. Nhiều khả năng, nhóm SUV điện cỡ B tại Việt Nam sẽ đón thêm Omoda E5 trong giai đoạn còn lại của năm 2024.

VinFast VF 6S có một số đối thủ khá mạnh trong nhóm xe chạy xăng, bao gồm Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng), Toyota Yaris Cross (650-765 triệu đồng), Hyundai Creta (599-699 triệu đồng), Kia Seltos (599-799 triệu đồng) và Toyota Corolla Cross (820-905 triệu đồng). Ngoài ra, mẫu SUV điện cỡ B của VinFast còn cạnh tranh cùng Honda HR-V (699-871 triệu đồng), Mazda CX-3 (512-631 triệu đồng) và Mazda CX-30 (699-749 triệu đồng).

VinFast VF 5 Plus - Từ 468 triệu đồng

Sau sự thành công của VinFast Fadil ở nhóm xe cỡ A chạy xăng, VinFast tiếp tục trình làng mẫu SUV điện cỡ A VF 5 Plus vào tháng 12/2022 trước khi bàn giao những mẫu xe đầu tiên đến tay khách hàng Việt từ tháng 4/2023.

Tại thị trường Việt Nam, VinFast VF 5 Plus đang có giá bán 468 triệu đồng ở tùy chọn thuê pin và 548 triệu đồng nếu khách hàng mua xe kèm pin. VinFast cũng cho phép khách hàng tùy biến màu sắc ngoại thất cho VF 5 Plus theo sở thích với chi phí bổ sung cao nhất 20 triệu đồng.

Được định vị nằm trong phân khúc SUV cỡ A, VF 5 Plus sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.965 x 1.720 x 1.580 mm cùng chiều dài cơ sở 2.513 mm.

Khoang lái của VF 5 Plus khá cơ bản với một màn hình hiển thị thông số sau vô lăng, bên cạnh một màn hình thông tin giải trí trung tâm dạng hình thang có kích thước 8 inch. VF 5 Plus sử dụng cần số điện tử dạng xoay, không có số P do khi dừng xe, người dùng chỉ cần chuyển về số N và kéo phanh tay cơ.

VinFast VF 5 Plus được trang bị motor điện mạnh 134 mã lực, công suất tối đa 135 Nm. Bộ pin trên VF 5 Plus sở hữu dung lượng khả dụng 37,23 kW, cho phép xe có thể di chuyển trên quãng đường tối đa 326,4 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chuẩn NEDC.

Mẫu SUV điện cỡ A của VinFast được trang bị một số tính năng an toàn bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo bên cạnh các tính năng nâng cao như giám sát hành trình, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù và cảnh báo mở cửa.

Trong phân khúc xe gầm cao cỡ A, VinFast VF 5 Plus đang có một số đối thủ bao gồm Kia Sonet (539-624 triệu đồng), Toyota Raize (498 triệu đồng) và Hyundai Venue với giá bán 499-539 triệu đồng.

VinFast VF 3 - Từ 240 triệu đồng

Là mẫu xe "em út" trong dàn SUV điện thương hiệu VinFast tại thị trường Việt Nam, VinFast VF 3 chính thức mở bán từ đầu tháng 5 và dự kiến bàn giao những mẫu xe đầu tiên cho khách hàng từ tháng 8 tới đây.

Ở thời điểm hiện tại, VinFast VF 3 có giá 240 triệu đồng ở tùy chọn thuê pin hoặc 322 triệu đồng nếu khách hàng mua xe kèm pin. Khoảng giá này đưa VF 3 trở thành một trong những lựa chọn ôtô dễ tiếp cận hàng đầu thị trường xe Việt.

VinFast VF 3 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.190 x 1.679 x 1.622 mm cùng chiều dài cơ sở 2.075 mm. Dù chỉ là một mẫu mini SUV, VF 3 vẫn được trang bị bộ la-zăng kích thước 16 inch cùng một khoảng sáng gầm tương đối tốt, ở mức 191 mm.

Bên trong khoang lái, VF 3 được trang bị một màn hình trung tâm kích thước 10 inch, hệ thống âm thanh 2 loa, điều hòa chỉnh cơ có tính năng lọc bụi cùng bộ ghế bọc nỉ.

Một trong những chi tiết đáng chú ý bên trong khoang lái VF 3 là cần số điện tử sau vô lăng, có nút P để kích hoạt phanh tay. Xe vẫn được trang bị các tính năng an toàn cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, camera sau cùng một túi khí cho hàng ghế trước.

VinFast VF 3 có cấu hình một motor điện mạnh 43 mã lực, cung cấp mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Bộ pin LFP dung lượng 18,64 kWh trang bị trên VF 3 cho phép xe hoạt động trên quãng đường tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chuẩn NEDC. VF 3 cũng được tích hợp công nghệ sạc nhanh, giúp nạp lại 10-70% dung lượng pin trong khoảng 36 phút.

Trong phân khúc xe điện mini tại thị trường xe Việt, VinFast VF 3 hiện chỉ có duy nhất đối thủ trực tiếp là Wuling Hongguang MiniEV.

Wuling Mini EV - Từ 239 triệu đồng

Từ cái tên ban đầu Wuling Hongguang Mini EV, mẫu xe điện mini vốn là sản phẩm của liên doanh General Motors-SAIC-Wuling (SGMW) đã được đổi tên thành Wuling Mini EV như hiện tại. Giá bán của Wuling Mini EV hiện ở mức 239-265 triệu đồng cho phiên bản LV1 và 255-282 triệu đồng đối với phiên bản LV2.

Với khoảng giá như trên, Wuling Mini EV đang là cái tên có giá bán dễ tiếp cận nhất thị trường ôtô Việt Nam, khi giá khởi điểm ở phiên bản LV1 đang thấp hơn 1 triệu đồng so với đối thủ VinFast VF 3.

Wuling Mini EV có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.920 x 1.493 x 1.621 mm cùng chiều dài cơ sở 1.940 mm. Như vậy, chiều cao của Wuling Mini EV là tương đồng với VF 3, tuy nhiên mẫu xe điện mini thương hiệu Trung Quốc lại kém hơn đối thủ ở các kích thước còn lại.

Wuling Mini EV được trang bị motor điện mạnh xấp xỉ 27 mã lực, mô-men xoắn cực đại ở mức 85 Nm. Xe sở hữu bộ pin dung lượng 9,6 kWh hoặc 13,4 kWh tùy phiên bản, cung cấp quãng đường di chuyển tối đa tương ứng lần lượt là 120 km và 170 km sau mỗi lần sạc đầy.

Theo thông tin do hãng xe cung cấp, Wuling Mini EV cần từ 6,5 đến 9 giờ để sạc đầy pin từ mức dung lượng 20%, tùy phiên bản. Mẫu xe điện cỡ nhỏ này hiện chưa hỗ trợ tính năng sạc nhanh.

Trên phiên bản LV2, xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, túi khí, camera lùi cùng cảm biến đỗ xe phía sau.

Được xem là mẫu xe đầu tiên khai phá phân khúc ôtô điện mini tại thị trường Việt Nam nhưng Wuling Mini EV đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể đạt được doanh số như kỳ vọng.

Báo cáo thường niên của Công ty Cổ phần Ôtô TMT (TMT Motors) cho thấy trong cả năm 2023, đơn vị này đã bán ra thành công 591 xe điện Wuling MiniEV tại thị trường Việt Nam. Doanh số này tương đương khoảng 10,6% so với mức 5.525 xe như kế hoạch ban đầu của đơn vị phân phối.