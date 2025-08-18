Ôtô 7 chỗ va chạm xe giường nằm trong hầm Đèo Ngang, hai người chết

Xe khách giường nằm di chuyển trên quốc lộ 1A khi vào trong hầm Đèo Ngang thì xảy ra va chạm với ôtô 7 chỗ gây tai nạn khiến hai người chết.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 23h50 ngày 17/8 tại Km 593+290 quốc lộ 1A trong hầm đường bộ Đèo Ngang (nối hai tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị) thuộc địa phận xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị).

Hiện trường vụ xe khách va chạm ôtô 7 chỗ trong hầm đường bộ Đèo Ngang. Ảnh: CTV.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm mang biển số 38B - 015.xx di chuyển trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi tới địa điểm kể trên thì xảy ra chạm với ôtô 7 chỗ mang biển số 73A - 228.xx di chuyển theo hướng ngược lại gây tai nạn.

Vụ tai nạn khiến hai người ngồi trên ôtô 7 chỗ tử nạn, hai phương tiện hư hỏng; giao thông trong hầm Đèo Ngang bị ách tắc làn phải tuyến.

Lực lượng CSGT phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông. Tới 5h50 ngày 18/8, giao thông trong hầm Đèo Ngang lưu thông.

Chiếc ôtô 7 chỗ nát phần đầu sau tai nạn làm hai người trên xe tử vong. Ảnh: CTV.

Chiếc ôtô 7 chỗ nát phần đầu sau tai nạn làm hai người trên xe tử vong. (Ảnh: CTV)

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn giao thông, hệ thống chiếu sáng ngoài và trong hầm Đèo Ngang hoạt động bình thường, cọc tiêu phân làn, mắt phản quang đầy đủ, mặt đường trong hầm êm thuận.

Cách đây không lâu, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ tai nạn xe khách giường nằm khiến 25 người thương vong.

Cụ thể, khoảng 2h10 ngày 25/7, xe giường nằm biển số 43F - 007.76 do Lê Ngọc Th. (36 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chở hơn 30 người di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc Nam. Khi đến tổ dân phố Đông Trinh, phường Sông Trí (thị xã Kỳ Anh cũ), xe bị nổ lốp, va vào cột mốc bên đường rồi lật nghiêng sang trái.

Xe khách đổ vào đống củi của người dân để bên đường. Tai nạn khiến 9 người chết tại chỗ. 16 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó một trường hợp nặng được đưa về nhà và tử vong sau đó.