Osimhen lạc lối

Victor Osimhen từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những thương vụ đình đám nhất của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024. Sau khi giúp Napoli giành chức vô địch Serie A mùa 2022/23, tiền đạo người Nigeria khẳng định đẳng cấp của một trung phong hàng đầu châu Âu.

Mặc dù tiếp tục thể hiện hiệu suất ghi bàn ấn tượng trong mùa giải gần nhất dưới dạng cho mượn tại Galatasaray, Osimhen vẫn chưa tìm được bến đỗ mới khi thị trường chuyển nhượng đã mở cửa. Một thực tế trái ngược với những kỳ vọng trước đó.

Napoli và Osimhen thống nhất một phương án chuyển nhượng được thiết kế kỹ lưỡng từ mùa hè 2023: tiền đạo người Nigeria ký hợp đồng gia hạn đến năm 2026, kèm điều khoản giải phóng trị giá 120 triệu euro, dự kiến có hiệu lực vào hè 2024. Mục tiêu của cả hai là tạo điều kiện để Osimhen ra đi sau một mùa giải nữa, trong khi Napoli vẫn giữ được trụ cột thêm một năm và có thời gian chuẩn bị phương án thay thế.

Tuy nhiên, khi thời điểm đó đến, thị trường đã thay đổi. Những đội bóng từng được nhắc đến như điểm đến tiềm năng - Real Madrid, PSG, Chelsea, Arsenal - hoặc đã có phương án khác, hoặc không sẵn sàng đáp ứng các điều kiện tài chính đi kèm.

Real Madrid, sau khi chiêu mộ Kylian Mbappe, không còn nhu cầu bổ sung thêm một trung phong. Mbappe được định hướng đá cao nhất trên hàng công, khiến vị trí của Osimhen không còn phù hợp.

PSG cũng không theo đuổi một “số 9” cổ điển trong hệ thống của HLV Luis Enrique. Thay vào đó, đội bóng thủ đô nước Pháp tập trung vào các cầu thủ tấn công biên như Khvicha Kvaratskhelia - đồng đội cũ của Osimhen tại Napoli.

Tại Premier League, Chelsea từng tiến gần đến việc ký hợp đồng với Osimhen nhưng thương vụ không thành do sự chênh lệch trong kỳ vọng về lương thưởng. Arsenal và Liverpool - những đội cũng cần bổ sung hàng công - lại đang cân nhắc các phương án khác phù hợp hơn về mặt ngân sách và chiến thuật.

Dưới dạng cho mượn tại Galatasaray, Osimhen có một mùa giải thành công, ghi 37 bàn sau 41 trận, góp phần quan trọng giúp đội bóng giành cú đúp quốc nội. Không chỉ duy trì phong độ ghi bàn, Osimhen còn thể hiện thái độ chuyên nghiệp và tinh thần tập thể, tạo được thiện cảm lớn trong lòng người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, Galatasaray khó có thể thực hiện một thương vụ mua đứt do hạn chế về tài chính. Dù cả hai bên đều đánh giá cao nhau, việc ký hợp đồng lâu dài vẫn là trở ngại lớn nếu không có sự hỗ trợ hoặc nhượng bộ tài chính từ phía Napoli hoặc cầu thủ.

Hiện tại, Osimhen chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào từ các CLB hàng đầu tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Trong khi đó, các đội bóng tại Saudi Arabia vẫn thể hiện sự quan tâm và sẵn sàng đưa ra những đề nghị tài chính hấp dẫn. Dẫu vậy, bản thân Osimhen và người đại diện từng khẳng định ưu tiên của anh là tiếp tục thi đấu tại châu Âu và cạnh tranh ở các giải đấu hàng đầu như Champions League.

Napoli cũng chịu áp lực trong việc tìm đầu ra cho Osimhen. Quan hệ giữa hai bên không còn ở mức lý tưởng, trong khi mức lương của cầu thủ này vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể trong quỹ lương của CLB. Việc họ chiêu mộ Romelu Lukaku cho thấy ý định rõ ràng trong việc thay thế Osimhen trên hàng công.

Một yếu tố quan trọng là điều khoản giải phóng 75 triệu euro của Osimhen (dành cho các CLB nước ngoài) sẽ hết hạn vào ngày 15/7. Sau thời điểm này, nếu Napoli vẫn chưa bán được, họ có thể phải xem xét những đề nghị thấp hơn để tránh việc phải giữ một cầu thủ ngoài kế hoạch, đồng thời giảm áp lực tài chính từ mức lương cao của anh.

Có khả năng một số đội bóng đang chờ đến sát thời điểm đó để đàm phán với điều kiện thuận lợi hơn. Đồng thời, các phương án trao đổi cầu thủ - ví dụ Osimhen đổi lấy Darwin Nunez (Liverpool) hoặc Dusan Vlahovic (Juventus) - cũng đang được cân nhắc trong bối cảnh tất cả các bên đều có nhu cầu cải tổ hàng công.

Victor Osimhen vẫn là một tiền đạo chất lượng, ở độ tuổi đẹp nhất sự nghiệp và có khả năng thích nghi với nhiều giải đấu khác nhau. Việc anh chưa tìm được bến đỗ mới không phản ánh sự sa sút về chuyên môn, mà là kết quả của một thị trường chuyển nhượng đang tái cấu trúc, xu hướng chiến thuật thay đổi, và những yêu cầu tài chính cần được điều chỉnh.

Đối với Osimhen, điều quan trọng lúc này là tìm một giải pháp hợp lý về mặt thể thao và kinh tế. Với Napoli, việc giải quyết dứt điểm thương vụ này sẽ giúp CLB ổn định lực lượng và tránh lặp lại những bất ổn từng xảy ra mùa trước.

Cửa sổ chuyển nhượng vẫn còn mở, và cơ hội vẫn còn, nếu các bên cùng có thiện chí và sự linh hoạt cần thiết trong đàm phán.

