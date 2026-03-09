Oscar và cái kết lặng lẽ của một ngôi sao triệu đô

Vấn đề tim mạch khiến Oscar đứng trước nguy cơ khép lại sự nghiệp trong lặng lẽ, khép lại hành trình của một trong những cầu thủ Brazil gây nhiều tranh cãi nhất thập niên qua.

Oscar từng là tài năng của bóng đá Brazil.

Cuối năm 2025, sự nghiệp của Oscar bất ngờ rẽ sang hướng khác. Trong buổi tập cùng CLB Sao Paulo, tiền vệ người Brazil gặp vấn đề về tim và phải trải qua kiểm tra y tế khẩn cấp. Sự cố xảy ra sau khi anh ngất xỉu trong lúc thi đấu, buộc đội ngũ y tế phải can thiệp ngay lập tức.

Kết quả chẩn đoán cho thấy Oscar mắc chứng vasovagal syncope, một dạng ngất do phản xạ thần kinh phế vị. Với các vận động viên chuyên nghiệp, đây là vấn đề sức khỏe không thể xem nhẹ. Oscar sau đó khẳng định anh sẽ không mạo hiểm sức khỏe chỉ để tiếp tục thi đấu.

Từ thời điểm đó, sự nghiệp của tiền vệ 34 tuổi rơi vào trạng thái lửng lơ. Anh chưa chính thức tuyên bố giải nghệ, nhưng cũng không còn xuất hiện trên sân cỏ.

Song song với vấn đề sức khỏe là câu chuyện tài chính chưa khép lại. Theo Globo Esporte, Oscar đang đàm phán với Sao Paulo để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Bản hợp đồng giữa hai bên còn hiệu lực đến năm 2027.

Điều đáng chú ý là Oscar chấp nhận từ bỏ khoản tiền khoảng 8,7 triệu euro mà CLB còn nợ anh theo hợp đồng. Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil vẫn thương lượng để nhận khoảng 1 triệu euro, bao gồm tiền thưởng ký hợp đồng và các khoản thanh toán liên quan đến bản quyền hình ảnh.

Cả cầu thủ lẫn CLB đều muốn kết thúc mối quan hệ theo cách êm thấm. Với Sao Paulo, việc giải quyết hợp đồng sớm giúp giảm gánh nặng tài chính. Với Oscar, đây là bước đi cần thiết khi tương lai thi đấu của anh trở nên bất định.

Câu chuyện của Oscar mang đến nhiều suy ngẫm. Anh từng được xem là một trong những tiền vệ tài năng nhất của bóng đá Brazil sau thế hệ Kaka. Tuy nhiên, quyết định rời châu Âu từ rất sớm để sang Trung Quốc thi đấu khiến sự nghiệp của anh đi theo con đường khác.

Oscar không thiếu danh tiếng hay tiền bạc. Nhưng khi bước sang tuổi 34, điều khiến anh phải dừng lại lại không phải phong độ hay cạnh tranh vị trí, mà là sức khỏe.

Hiện tại, tiền vệ người Brazil vẫn xuất hiện tại trung tâm huấn luyện của São Paulo theo chế độ theo dõi y tế. Tuy nhiên, anh chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc giải nghệ.

Sự im lặng ấy nói lên nhiều điều. Với Oscar, quyết định cuối cùng có lẽ không còn nằm ở bóng đá, mà nằm ở việc bảo vệ sức khỏe và cuộc sống sau sân cỏ.