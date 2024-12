Oscar giảm sâu thu nhập sau khi rời Trung Quốc

China Daily cho biết Oscar sẽ nhận mức lương khoảng 2,4 triệu USD /mùa tại đội bóng mới. Con số này thấp hơn so với thời điểm anh còn thi đấu tại Trung Quốc trong màu áo Shanghai Port.

Khi chọn đầu quân cho CLB Trung Quốc vào tháng 12/2016, Oscar nhận đến hơn 26,5 triệu USD /mùa. Tuy nhiên, mức đãi ngộ này sụt giảm mạnh khi Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) quyết định giới mức lương trần của các ngoại binh xuống mức 3,5 triệu USD /mùa. Đây cũng là mức lương của Oscar tại Shanghai Port trước khi anh chia tay CLB hồi đầu tháng này.

Oscar ký hợp đồng 3 năm với Sao Paulo. Chia sẻ trong ngày ra mắt đội bóng mới, tiền vệ này cho biết: “Tôi vui khi được trở lại Brazil và góp sức cho Sao Paulo. Đây là câu lạc bộ mà tôi bắt đầu sự nghiệp và đặt nền tảng cho bản thân".

Trong hai năm 2008 và 2009, tiền vệ này có 14 lần ra sân cho Sao Paulo. Ban đầu, gia đình của Oscar do dự về việc trở lại Brazil sinh sống. Nguyên nhân là vào năm 2010, Oscar từng vướng vào tranh chấp hợp đồng với Sao Paulo. Tiền vệ này bị ép ký hợp đồng chuyên nghiệp khi mới 16 tuổi. Mối quan hệ căng thẳng giữa đôi bên là một phần nguyên nhân khiến Oscar chia tay Sao Paulo để gia nhập Internacional.

Tuy nhiên, CNN Brazil cho biết Oscar và Sao Paulo gạt bỏ hiềm khích trong quá khứ. Người thân của tiền vệ này cũng đổi ý và theo chân cựu sao Chelsea trở lại Sao Paulo.

Ở tuổi 33, Oscar được xem là mảnh ghép quan trọng để Sao Paulo nâng cấp đội hình cho mùa giải 2025. Cổ động viên Sao Paulo tỏ ra phấn khích với viễn cảnh Oscar trở lại. Mạng xã hội ngập tràn những thông điệp ủng hộ tiền vệ người Brazil.

Sự xuất hiện của Oscar dự kiến sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho Sao Paulo. CLB này hy vọng thu hút thêm nhà tài trợ nhờ vào sức hút của cựu tuyển thủ Brazil.

