Orange: 'Dám thừa nhận cảm xúc của mình cũng là một loại sức mạnh'

Thay vì gồng mình trong vỏ bọc, Orange chọn đối diện với những ngày chông chênh, lắng nghe tín hiệu của cơ thể để nhận ra sự tự tin thật sự bắt đầu khi ta dịu dàng với chính mình.

Có một sự thật mà phụ nữ thường giấu kín, đó là đôi khi sự tự tin không đến từ những thành công vang dội, mà đến từ khoảnh khắc được thấu hiểu ở những điều riêng tư nhất. Với Orange - nghệ sĩ vốn luôn dùng âm nhạc để chữa lành những tổn thương, cô hiểu rằng hành trình đi tìm bản ngã của phụ nữ luôn cần những “điểm tựa” dịu dàng.

Đó cũng là lý do dẫn lối cho cuộc gặp gỡ giữa Orange và Lactacyd - thương hiệu vốn đã trở thành “bạn tâm giao” thầm lặng của phụ nữ Việt hơn 7 thập kỷ. MV Tự tin là chính em đánh dấu việc thương hiệu mang di sản đồng hành qua nhiều thế hệ tìm thấy sự đồng điệu với một nghệ sĩ Gen Z luôn khao khát sống thật. Họ cùng nhau kể lại một câu chuyện về “da cảm” - khái niệm vừa lạ vừa quen, với những rung động của làn da chính là tấm gương phản chiếu trọn vẹn những xáo trộn bên trong tâm hồn.

Khi “da cảm” trở thành cảm hứng sáng tác

Trong mắt công chúng, Orange luôn xuất hiện với hình ảnh một nghệ sĩ Gen Z cá tính, sắc sảo và đầy nội lực. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang ấy là một tâm hồn vốn dĩ rất mẫn cảm. Chính sự đối lập giữa vẻ ngoài mạnh mẽ và những xao động bên trong đã trở thành chất liệu nguyên bản nhất để cô kể chuyện qua âm nhạc.

Đằng sau hình ảnh một nghệ sĩ Gen Z cá tính, Orange thừa nhận mình là người khá mẫn cảm với cảm xúc và áp lực.

Ca sĩ chia sẻ: “Bình thường những sáng tác của Cam sẽ dựa trên câu chuyện thật của mình. Với bài hát này, Cam đã lấy cảm hứng từ chính bản thân trong quá khứ, hiện tại và cả những cảm xúc về mẹ nữa”.

Lần đầu tiên, Orange kể về những ngày “cơ thể lên tiếng” - những trải nghiệm nhạy cảm mà có lẽ nhiều phụ nữ vẫn đang đối mặt một mình.

“Thật ra tôi là một người rất mẫn cảm. Tôi có một tình trạng da là khi stress thì người sẽ nổi mẩn đỏ rất nhiều”, nữ ca sĩ nhớ lại.

Khoảnh khắc làn da phản ứng trước những áp lực tinh thần chính là lúc cô nhận ra mối liên kết vô hình nhưng chặt chẽ giữa cảm xúc và cơ thể - trạng thái mà cô gọi bằng cái tên đầy ẩn dụ: “Da cảm”.

Khái niệm “da cảm” trong MV được Orange xem như tấm gương phản chiếu những rung động bên trong tâm hồn.

Thay vì sợ hãi hay tìm cách che giấu những khoảnh khắc không hoàn hảo ấy, Orange chọn cách học lắng nghe chúng. Chính việc thấu hiểu những tín hiệu từ làn da đã giúp cô nhận ra giá trị của việc giữ cho bản thân một tâm thế thoải mái, không để stress cuốn mình đi mà đánh mất ý nghĩa của việc được là chính mình.

“Ngoài kia em sẽ còn nhiều áp lực… Sao không dịu dàng với chính em?” - câu hát trong MV như một lời vỗ về dành cho phụ nữ.

Những khoảnh khắc “da cảm” ấy trở thành cầu nối để Orange và Lactacyd cùng viết nên thông điệp về sự thấu cảm. Thay vì xem sự nhạy cảm là trở ngại, họ chọn cách nâng niu nó. Lactacyd hiểu rằng qua mỗi giai đoạn chuyển mình từ tuổi dậy thì đến khi thực hiện thiên chức làm mẹ, làn da phái đẹp luôn cần sự chăm sóc phù hợp và dịu dàng nhất để từ đó, họ có thể tự tin tỏa rạng theo cách riêng.

Định nghĩa lại sự tự tin

Có một lầm tưởng mà Orange cũng như rất nhiều phụ nữ khác từng vô tình gặp phải là cho rằng mạnh mẽ thì không rơi nước mắt. Cô thừa nhận mình từng rất khó khóc và luôn xem việc bộc lộ sự yếu đuối là một dấu hiệu của sự thất bại. Thế nhưng, hành trình trưởng thành và những trải nghiệm thực tế đã dạy cho cô một bài học hoàn toàn khác về bản lĩnh của phái đẹp.

“Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ rằng việc khóc, rơi nước mắt là biểu hiện của sự yếu đuối. Nhưng sau này tôi mới hiểu ra rằng đôi khi quá mệt, mình thể hiện sự yếu đuối cũng không sao cả. Chính việc mình sẵn sàng thừa nhận ‘tôi lúc này đang yếu đuối’ cũng chính là sự mạnh mẽ”, Orange chia sẻ.

Những đúc kết sâu sắc ấy đã được cô gửi gắm trọn vẹn vào những giai điệu của MV mới: “Ngoài kia em sẽ còn nhiều áp lực. Sẽ có lúc em đổ gục. Sao không dịu dàng với chính em?”.

Câu hát vang lên như một cái ôm vỗ về dành cho những người phụ nữ vẫn đang mải miết gồng mình ngoài kia. Với Orange, sự đa sầu đa cảm không phải là một gánh nặng, mà trái lại, đó là một món quà, một “đặc quyền” tinh tế mà phái đẹp sở hữu.

Chính sự nhạy cảm ấy sẽ trở thành sợi dây kết nối, giúp hành trình từ một cô gái dậy thì đến người phụ nữ mang thiên chức làm mẹ trở nên nhẹ nhàng và giàu ý nghĩa hơn. Để rồi, khi điệp khúc “That’s when I start to love myself. Right here right now” cất lên, đó không chỉ là lời bài hát, mà còn là lời tuyên ngôn kiêu hãnh: Tự tin yêu bản thân bắt đầu ngay từ khoảnh khắc ta dám thành thật với những rung động của chính mình.

Không dừng lại ở những triết lý xa xôi, Orange dành một lời khuyên đầy thực tế và “chạm” cho những ai còn đang ngần ngại sẻ chia: Hãy bắt đầu thay đổi từ chính cách chúng ta trả lời những câu hỏi của thế giới xung quanh.

Với Orange, sự tự tin thật sự bắt đầu khi mỗi người phụ nữ dám sống chân thực với cảm xúc của mình.

Thay vì biến câu cửa miệng “Tôi ổn” thành một tấm khiên mặc định để đối phó hay né tránh việc đối diện với cảm xúc thật, chúng ta có thể thử mở lòng để giải thích thêm về trạng thái của bản thân.

“Khi ‘tôi ổn’ không còn là một câu mặc định để mình đối phó, né tránh đối diện với cảm xúc bản thân, lúc đó mình sẽ hiểu và dám chấp nhận, biết bộc lộ bản thân hơn”, cô bộc bạch. Đó chính là những bước chân đầu tiên trên hành trình học cách thấu cảm và yêu thương phiên bản chân thực nhất của chính mình.

Sự đồng hành của Lactacyd trong MV lần này, vì thế, không đơn thuần là câu chuyện về một thương hiệu chăm sóc làn da. Nó đại diện cho sự thấu hiểu sâu sắc những thay đổi tinh tế nhất từ thể chất đến cảm xúc mà người phụ nữ nâng niu trong suốt cuộc đời.

Giống như cách Orange dùng âm nhạc làm “trạm sạc” để giải tỏa nỗi lòng và truyền động lực, Lactacyd lựa chọn hiện diện như một bạn tâm giao, bền bỉ và thầm lặng. Bằng việc nâng niu làn da theo cách dịu dàng và khoa học nhất, thương hiệu giúp phái đẹp nuôi dưỡng sự khỏe mạnh từ sâu bên trong, để từ đó, mỗi người phụ nữ đều có đủ nội lực để sống trọn vẹn với từng cung bậc cảm xúc của mình.

Sự kết hợp giữa Orange và Lactacyd mang đến góc nhìn dịu dàng hơn về hành trình trưởng thành của phụ nữ.

Sau tất cả, khi một người phụ nữ biết cách “hiểu điều da cảm nhận” cũng là lúc họ sẵn sàng mở lòng để thấu cảm những rung động sâu thẳm nhất. Bởi sự tự tin rực rỡ nhất không bao giờ đến từ một lớp vỏ bọc cứng nhắc, mà đến từ khoảnh khắc ta dám sống thật, dám yếu đuối và dám dịu dàng với chính mình. Đúng như lời khép lại đầy cảm hứng mà Orange và Lactacyd cùng lan tỏa: “Hiểu điều da cảm nhận, tỏa làn sóng tự tin”.