Oppo A6x - smartphone đáng mua với NFC, pin lớn giá từ 3,99 triệu đồng

Chính thức mở bán từ đầu năm 2026, Oppo A6x hướng đến nhóm người dùng phổ thông với nhiều tính năng thiết thực cùng mức giá tốt, đi kèm ưu đãi hấp dẫn tại Thế Giới Di Động.

Oppo A6x - mẫu smartphone hướng đến người dùng phổ thông, sẽ chính thức mở bán tại Thế Giới Di Động từ 20/1. Với mức giá từ 3,99 triệu đồng, sản phẩm được cộng đồng yêu công nghệ đánh giá là một trong những smartphone phân khúc bình dân đáng mua đầu năm 2026.

Oppo A6x trở thành công cụ hỗ trợ công việc và sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt với nhóm người dùng đề cao sự nhanh gọn và tiện lợi.

Điểm nhấn đáng chú ý trên Oppo A6x nằm ở khả năng kết nối NFC - tính năng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thời đại số. Khi các quy định mới về quản lý cư trú và bảo mật ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học qua VNeID và ứng dụng tài chính, NFC trở thành “chìa khóa” để người dùng làm chủ nhịp sống số. Thay vì trực tiếp đến cơ quan hành chính hay quầy giao dịch ngân hàng, người dùng Oppo A6x có thể dễ dàng chạm CCCD để xác thực và hoàn tất thủ tục trực tuyến tại nhà.

Đặc biệt, tính năng NFC 360 độ trên Oppo A6x còn cho khả năng quét, kết nối nhanh chóng và ổn định hơn ở mọi góc độ, giúp thao tác xác thực diễn ra mượt mà, không cần loay hoay tìm đúng vị trí điểm chạm. Không dừng lại ở đó, NFC 360 độ còn biến Oppo A6x thành “chiếc thẻ đa năng”, tích hợp thẻ ra vào chung cư, văn phòng hay hỗ trợ thanh toán không tiền mặt chỉ với một lần chạm.

Tuy nhiên, “trợ thủ số” thông minh đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có nguồn năng lượng đủ dài để duy trì. Chính vì vậy, Oppo trang bị cho A6x pin dung lượng 6.100 mAh, thuộc nhóm dẫn đầu phân khúc.

Với sức mạnh này, người dùng có thể yên tâm sử dụng xuyên suốt ngày dài làm việc mà không phải loay hoay tìm nơi sạc pin. Đáng chú ý, độ bền pin được tối ưu lên đến 5 năm, đi kèm tính năng sạc ngược thiết thực giúp A6x sẵn sàng chia sẻ năng lượng cho thiết bị khác trong tình huống cấp bách - trang bị hiếm thấy ở tầm giá phổ thông.

Oppo A6x có thể đóng vai trò như sạc dự phòng với khả năng sạc ngược.

Để bảo vệ nguồn năng lượng và công nghệ bên trong, Oppo A6x sở hữu lớp “áo giáp” kháng nước và bụi chuẩn IP64, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng trong điều kiện mưa nhẹ hay môi trường nhiều bụi. Đặc biệt, màn hình cảm ứng kháng nước cho phép người dùng sử dụng điện thoại khi tay ướt, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà cả dưới trời mưa.

Trải nghiệm sử dụng trên Oppo A6x cũng mượt mà nhờ sở hữu màn hình LCD 6,75 inch với độ phân giải HD+, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 1.125 nits, mang lại khả năng hiển thị rõ nét cả ngoài trời. Máy cũng sở hữu cấu hình ổn định với chip Snapdragon 685 8 nhân cùng 3 tùy chọn bộ nhớ 4 GB/64 GB, 4 GB/128 GB và 6 GB/256 GB, đáp ứng nhu cầu thiết yếu như lướt web, xem phim, chơi game.

Bên cạnh độ bền và cấu hình, thiết kế sang trọng và trendy cũng là yếu tố giúp Oppo A6x thu hút người dùng từ ánh nhìn đầu tiên. Máy sở hữu thân hình mỏng nhẹ, tinh tế cùng 3 phiên bản màu sắc gồm xanh thủy triều, xanh tím và tím lưu ly - tâm điểm của bộ sưu tập, hứa hẹn là phụ kiện nâng tầm outfit du xuân cho tín đồ sắc tím.

Oppo A6x phiên bản tím lưu ly với mặt lưng chuyển sắc đang được nhiều người dùng ưa chuộng.

Sở hữu hàng loạt ưu điểm đắt giá nhưng Oppo A6x có mức giá hợp lý từ 3,99 triệu đồng tặng kèm đầy đủ phụ kiện gồm bộ củ sạc và ốp lưng. Đây được xem là mức đầu tư đáng giá để đổi lấy sự tiện nghi và bền bỉ lâu dài. Đặc biệt, khi mua sản phẩm tại Thế Giới Di Động, khách hàng được hưởng ưu đãi như bảo hành 12 tháng, trả chậm 0% lãi suất, giúp việc nâng cấp smartphone trở nên nhẹ nhàng và an tâm hơn.

Nếu bạn đang tìm kiếm “bạn đồng hành” để bắt nhịp cuộc sống số nhưng vẫn không lo đau ví, Oppo A6x tại Thế Giới Di Động là lựa chọn không nên bỏ qua.