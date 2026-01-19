Cách 'Chuyên gia chân dung AI' trở thành công cụ sáng tạo thực thụ

Oppo Reno15 series đánh dấu bước chuyển rõ rệt trong nhiếp ảnh di động, khi AI không chỉ là công cụ hậu kỳ, mà trở thành một phần của quá trình sáng tạo ngay khoảnh khắc bấm máy.

Sau khi ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam, Oppo Reno15 series nhanh chóng gây ấn tượng với người dùng nhờ thiết kế mưa sao băng chuyển động theo ánh sáng, tạo hiệu ứng thị giác sống động và giàu cảm xúc. Bề mặt lưng kính nhung mịn kết hợp khung hoàn thiện gọn gàng mang lại cảm giác cầm nắm chắc tay, thoải mái khi chụp ảnh và quay video trong thời gian dài, góp phần tạo nên trải nghiệm camera liền mạch trong đời sống hàng ngày.

Trên cả Reno15 Pro 5G và Reno15 5G, Oppo xây dựng hệ thống camera xoay quanh 3 trụ cột gồm tiêu cự chân dung vàng, góc chụp linh hoạt và AI hỗ trợ sáng tạo thông minh. Thay vì phân mảnh trải nghiệm giữa các phiên bản, Oppo hướng đến đồng nhất trải nghiệm nhiếp ảnh AI, giúp mọi người dùng đều có thể khai thác trọn vẹn các tính năng chủ lực như camera chân dung tele 3.5x, selfie góc siêu rộng 100 độ 50 MP và AI pop-out.

Chân dung tele 3.5x - tiêu cự “vàng” nâng hạng chân dung di động

Oppo Reno15 5G tiếp tục phát huy thế mạnh camera tele chân dung 50 MP, sử dụng cảm biến Sony IMX JN5 kích thước 1/2,75 inch, tiêu cự 3.5x (tương đương 85 mm) - một mức tiêu cự được đánh giá cao trong nhiếp ảnh chân dung nhờ khả năng tái hiện hình khối chính xác.

Chế độ chân dung hoạt động ổn định ở nhiều khoảng cách chụp, kiểm soát méo hiệu quả và giữ đúng tỷ lệ gương mặt. Hiệu ứng xóa phông được tạo nên từ sự kết hợp giữa đặc tính quang học của ống kính tele và thuật toán chân dung AI, giúp hậu cảnh được làm mờ mềm mại, có chiều sâu, trong khi các nguồn sáng nhỏ được xử lý thành bokeh tròn, mượt. Nhờ đó, ảnh chân dung mang lại cảm giác gần với trải nghiệm từ máy ảnh chuyên nghiệp, ngay cả trong những bối cảnh ánh sáng phức tạp như chụp đêm hay sân khấu.

Tiêu cự 3.5x tương đương 85 mm là lựa chọn tối ưu trong nhiếp ảnh chân dung.

Ở điều kiện ban ngày, ảnh chân dung tele 3.5x trên Oppo Reno15 5G cho thấy khả năng tái hiện ánh sáng và màu sắc tự nhiên. Ánh sáng ngược nhẹ được kiểm soát tốt, không cháy viền tóc hay mất chi tiết ở vùng vai, cổ. Tông thiên ấm nhẹ, màu da giữ trung tính, không bị đẩy quá mức. Hiệu ứng xóa phông tạo chiều sâu rõ rệt, hậu cảnh được làm mờ đều và mịn, trong khi các chi tiết nhỏ như tóc, viền trang phục hay bó hoa vẫn được tách nền chính xác. Thuật toán làm đẹp được tiết chế, ưu tiên giữ kết cấu da và đường nét gương mặt, mang lại cảm giác chân dung tự nhiên, phù hợp các bối cảnh chụp ngoài trời đời sống.

Trong các bối cảnh chụp đêm đời sống như chân dung đường phố hay bắt khoảnh khắc từ xa ở điều kiện ánh sáng phức tạp, hệ thống camera tele 3.5x trên Oppo Reno15 5G vẫn cho thấy lợi thế rõ rệt. Tiêu cự 85 mm giúp giữ khoảng cách chụp tự nhiên, hạn chế ảnh hưởng đến biểu cảm trên gương mặt mẫu, đồng thời kiểm soát tốt độ méo và bố cục khung hình. Khả năng thu sáng và xử lý ánh sáng nền được tối ưu, giúp chủ thể tách bạch khỏi hậu cảnh ngay cả khi xung quanh có nhiều nguồn sáng điểm như đèn đường, đèn xe...

Camera xử lý tốt trong điều kiện thiếu hoặc ánh sáng phức tạp.

Ở bức ảnh này, Reno15 5G cho thấy cách xử lý ánh sáng khá “điềm tĩnh” và đúng chất chân dung tele. Chủ thể được giữ sáng tốt so với nền tối, gương mặt nổi bật nhưng không bị đẩy sáng gắt hay mất chi tiết da. Ánh đèn môi trường phía sau được kiểm soát tốt, tạo bokeh tròn và mềm, giúp hậu cảnh tách lớp rõ ràng mà không gây rối mắt.

Đặc biệt, sắc da được tái hiện tự nhiên, không ám vàng hay ám xanh, trong khi chi tiết trên tóc và trang phục trắng vẫn được giữ trọn, không bị cháy sáng. Tổng thể khung hình mang lại cảm giác chiều sâu rõ rệt, chủ thể nổi bật một cách tự nhiên, đúng tinh thần chân dung đêm đời thường nhưng vẫn có chất “máy ảnh”.

Camera selfie góc siêu rộng 100 độ 50 MP cho hình ảnh “siêu wow”

Camera selfie trên Oppo Reno15 5G không chỉ phục vụ nhu cầu chụp chân dung cá nhân, mà được mở rộng sang ghi lại không gian và cảm xúc tập thể - một phần quan trọng trong thói quen chụp ảnh của Gen Z.

Trên Reno15 5G, camera trước được Oppo đầu tư nghiêm túc với độ phân giải 50 MP, góc siêu rộng 100 độ, khẩu độ lớn và hỗ trợ lấy nét tự động (AF) - một thông số hiếm gặp trên camera selfie trong phân khúc.

Trên cả Reno15 Pro 5G và Reno15 5G, camera trước sử dụng cảm biến kích thước lớn 1/2,75 inch, cho khả năng thu sáng tốt hơn và giữ chi tiết ổn định ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Nhờ góc chụp rộng hơn, người dùng có thể dễ dàng bắt trọn khoảnh khắc cùng bạn bè và không gian xung quanh chỉ với một tay, không cần gậy selfie hay phụ kiện rườm rà.

Góc siêu rộng 100 độ giúp nhân vật không bị “kéo giãn” gương mặt ở rìa ảnh.

Trong bối cảnh ánh sáng ban ngày, camera selfie trên Oppo Reno15 5G xử lý dải tương phản khá cân bằng, vùng sáng ngoài trời không bị cháy. Các hiệu ứng như bong bóng xà phòng trong khung hình được ghi lại rõ ràng, có chiều sâu, góp phần làm nổi bật cảm xúc vui vẻ và tính tương tác của khoảnh khắc. Ngoài ra, góc chụp rộng cho phép người dùng đưa nhiều chủ thể và bối cảnh hơn vào một khung hình, từ selfie nhóm, chụp ảnh bạn bè “check-in” khi đi chơi đến ghi lại không khí của những khoảnh khắc đời thường giàu cảm xúc.

Dựa trên hình ảnh thực tế, có thể thấy lợi thế của góc siêu rộng 100 độ thể hiện khá rõ. Khung hình bao trọn cả hai nhân vật cùng bối cảnh phía sau mà không tạo cảm giác “kéo giãn” gương mặt ở rìa ảnh. Thuật toán cân chỉnh phối cảnh hoạt động hiệu quả, giúp khuôn mặt vẫn giữ tỷ lệ tự nhiên, các đường nét không bị méo dù người chụp đưa tay ra xa. Độ phân giải 50 MP cho phép ảnh giữ được chi tiết tốt trên da, tóc và trang phục, trong khi màu da được tái hiện tươi tắn, không bị bệt hay ám màu.

Tổng thể cho thấy camera selfie không chỉ phục vụ chụp chân dung cá nhân, mà còn là công cụ ghi lại câu chuyện, không gian và cảm xúc tập thể, đúng với thói quen chụp ảnh, quay vlog, chia sẻ của người dùng trẻ hiện nay.

Bộ công cụ chỉnh sửa AI hoàn thiện hình ảnh trong một hệ sinh thái

Bên cạnh các tính năng chụp, Oppo Reno15 5G còn hoàn thiện trải nghiệm bằng bộ công cụ chỉnh sửa AI thông minh, cho phép xử lý trực tiếp trên thiết bị như cân chỉnh sáng chân dung AI, xóa vật thể AI, chụp flash hay đèn selfie đa sắc. Đặc biệt, với AI pop-out, chủ thể như thực sự “bật ra” khỏi khung hình.

Với Reno15 5G, Oppo nâng cấp “Chụp ảnh flash AI 2.0” theo hướng cân bằng ánh sáng thông minh giữa chủ thể và hậu cảnh, thay vì chỉ “đánh sáng mạnh” như flash truyền thống.

Thuật toán AI giúp những tấm ảnh chụp flash giữ trọn chi tiết tự nhiên.

Dựa trên hình ảnh thực tế, flash được kích hoạt vừa đủ để làm nổi bật gương mặt, giữ chi tiết da và trang phục rõ ràng, trong khi ánh sáng môi trường xung quanh vẫn được bảo toàn. Các vùng tối phía sau không bị “nuốt đen”, màu sắc bóng bay, đạo cụ và không gian tiệc được tái hiện đầy đủ, tạo cảm giác đúng bối cảnh. Thuật toán AI giúp hạn chế hiện tượng da bị bệt, gắt sáng hay bóng cứng, mang lại ảnh chụp đêm có chiều sâu và không khí tự nhiên hơn, đúng tinh thần “chụp là dùng được” trong các buổi tiệc, sinh nhật hay tụ họp trong nhà.

Ngoài ra, Oppo Reno15 5G còn tích hợp hệ thống đèn selfie đa sắc trực tiếp trên máy, cho phép người dùng chủ động điều chỉnh màu ánh sáng theo nhiều tông mà không cần phụ kiện ngoài.

Người dùng có thể tùy chỉnh màu ảnh sáng dễ dàng.

Ở các hình ảnh demo, ánh sáng màu được phân bổ đều lên gương mặt, giúp tạo hiệu ứng thị giác rõ rệt và cảm xúc khác biệt giữa từng khung hình, từ cá tính, nghệ thuật đến vui nhộn. Điểm đáng chú ý là ánh sáng vẫn giữ được độ mềm, không làm mất chi tiết da hay tạo bóng gắt trên gương mặt. Kết hợp camera trước 50 MP và thuật toán xử lý màu da, selfie trong điều kiện thiếu sáng vẫn giữ được độ nét, sắc da ổn định và hiệu ứng ánh sáng nhất quán, phù hợp nhu cầu chụp ảnh sáng tạo, quay vlog hoặc nội dung đăng tải lên mạng xã hội của người dùng trẻ.

AI pop-out là minh chứng rõ ràng cho việc Oppo chuyển AI từ vai trò chỉnh sửa sang công cụ sáng tạo hình ảnh. Tính năng này cho phép AI tự động nhận diện chủ thể, tách nền chính xác và hỗ trợ ghép layout mới chỉ trong vài thao tác đơn giản.

AI pop-out hỗ trợ người dùng sáng tạo hình ảnh dễ dàng.

Điểm đáng giá là AI pop-out hỗ trợ cả ảnh động (Live Photo), giúp giữ trọn chuyển động tự nhiên của khoảnh khắc thay vì dừng lại ở ảnh tĩnh. Điều này mở ra nhiều khả năng sáng tạo visual mới, đặc biệt phù hợp người dùng thường xuyên chia sẻ nội dung trên mạng xã hội. Không cần kỹ năng chỉnh ảnh phức tạp, người dùng vẫn có thể tạo ra những khung hình nổi bật, mang dấu ấn cá nhân rõ rệt, đúng tinh thần sáng tạo nhanh, khác biệt của Gen Z.

Để có những bức ảnh sinh động vượt khỏi khung hình, người dùng chỉ cần thực hiện vài thao tác rất đơn giản trên Oppo Reno15 series mà không cần mua ứng dụng thứ ba.

Các bước “biến hóa” hình ảnh với AI pop-out.

Bắt đầu bằng việc chọn ảnh trong thư viện, sau đó vào mục “Ghép hình” và lựa chọn bố cục phù hợp. Tiếp theo, người dùng có thể kéo và thả để điều chỉnh vị trí từng ảnh trong khung hình. Khi đã chọn được chủ thể muốn làm nổi bật, nhấn “Bật ra” để AI tự động nhận diện và tách chủ thể khỏi nền. Cuối cùng là tinh chỉnh khung ngoài, khung trong, độ bo góc và vị trí ảnh theo ý thích để hoàn thiện hiệu ứng pop-out với chiều sâu rõ rệt cùng cảm giác nổi khối trực quan.

Với Reno15 Series, Oppo không cố biến người dùng thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mà giúp việc tạo ra những bức ảnh đẹp, có chiều sâu và mang cá tính riêng trở nên dễ dàng trong mọi tình huống đời sống. “Chuyên gia chân dung AI” không chỉ là một tên gọi, mà còn mang tinh thần “đúng tiêu cự, đúng góc chụp và đúng AI” để mỗi khoảnh khắc đều rực rỡ theo cách rất riêng.