ChatGPT hốt bạc

Ứng dụng ChatGPT trên smartphone đã vượt mốc doanh thu 2 tỷ USD, thu về 2,91 USD trên mỗi lượt cài đặt, bỏ xa các đối thủ như Claude, Copilot và Grok.

OpenAI đã kiếm về hơn 2 tỷ USD chỉ với ứng dụng ChatGPT trên di động. Ảnh: Hamara/Shutterstock.

Theo một báo cáo phân tích mới từ nhà cung cấp dữ liệu Appfigures, ứng dụng di động của ChatGPT trên cả iOS và Android đã đạt 2 tỷ USD doanh thu toàn cầu kể từ khi ra mắt vào tháng 5/2023. Con số ấn tượng này cao gấp khoảng 30 lần tổng doanh thu của tất cả đối thủ trên nền tảng di động, bao gồm Claude, Copilot và Grok.

Chỉ tính riêng năm nay, ứng dụng ChatGPT đã mang về 1,35 tỷ USD , tăng 673% so với con số 174 triệu USD cùng kỳ năm 2024 (tính từ tháng 1-7). Trung bình, ứng dụng này tạo ra gần 193 triệu USD /tháng, tăng mạnh so với mức 25 triệu USD của năm ngoái.

Doanh thu này cao gấp 53 lần so với đối thủ gần nhất là Grok. Ứng dụng của xAI chỉ kiếm được khoảng 25,6 triệu USD trong năm nay. Doanh thu trung bình hàng tháng của Grok ước tính là 3,6 triệu USD , chỉ bằng 1,9% so với ChatGPT.

Những số liệu này cho thấy các chatbot đối thủ vẫn còn một chặng đường dài để bắt kịp sự thống trị của ChatGPT trên thiết bị di động, dù những con số này không phản ánh bức tranh toàn cảnh về tổng doanh thu của các công ty AI. Doanh thu của họ còn đến từ các gói dịch vụ đăng ký trên nền tảng web và qua các API.

Doang thu trên mỗi lượt tải của các ứng dụng AI. Ảnh: Appfigures.

Dữ liệu mới này mang đến cái nhìn sâu hơn về sức hút của các ứng dụng này đối với người tiêu dùng, những người khám phá và chi tiền cho các trợ lý AI thông qua các cửa hàng ứng dụng.

Một điểm đáng chú ý là khi Grok ra mắt vào tháng 11/2023 (sau ChatGPT), ban đầu ứng dụng này không có phiên bản độc lập trên iOS hoặc Android. Người dùng tương tác với chatbot này thông qua nền tảng X. Grok chỉ có mặt trên các thiết bị di động với ứng dụng iOS riêng vào đầu tháng 1/2025 và trên Google Play từ ngày 4/3.

Appfigures cũng cho biết doanh thu trọn đời trên mỗi lượt tải xuống của ChatGPT là 2,91 USD , cao hơn Claude ( 2,55 USD ), Grok ( 0,75 USD ) và Copilot ( 0,28 USD ).

Tại Mỹ, doanh thu trên mỗi lượt tải xuống của ChatGPT thậm chí còn cao hơn, đạt 10 USD , dẫn đầu thị trường và chiếm 38% tổng doanh thu của ứng dụng. Đức là thị trường lớn thứ hai, đóng góp 5,3% tổng doanh thu trọn đời của ChatGPT.

Vị trí dẫn đầu của ChatGPT còn được thể hiện rõ qua số lượt tải xuống. Ứng dụng này đã được cài đặt ước tính 690 triệu lần trên toàn cầu, so với 39,5 triệu của Grok. Số liệu này phần nào lý giải cho những phàn nàn gần đây của tỷ phú Elon Musk về việc App Store bị cáo buộc ưu ái ChatGPT trên các bảng xếp hạng.

Số lượt tải xuống trung bình hàng tháng của ChatGPT trên toàn cầu hiện ở mức xấp xỉ 45 triệu, tăng 180% so với khoảng 16 triệu trong giai đoạn từ tháng 1 – 7/2024.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, ứng dụng ChatGPT đã được tải xuống 318 triệu lần, cao gấp gần 3 lần so với 113 triệu lượt cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, xét về số lượt cài đặt, Ấn Độ là thị trường hàng đầu, chiếm 13,7% tổng số lượt tải xuống trọn đời, trong khi Mỹ đứng thứ hai với 10,3%.