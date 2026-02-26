Ông Zelensky điện đàm với ông Trump, hướng tới hội nghị thượng đỉnh

Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tại Geneva.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Phát biểu hôm 26/2, ông Zelensky cho biết các cuộc trao đổi ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ sẽ diễn ra vào đầu tháng tới. Tham gia cuộc điện đàm còn có hai nhà đàm phán Mỹ là các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

“Chúng tôi kỳ vọng cuộc họp này sẽ mở ra cơ hội đưa các cuộc đàm phán lên cấp lãnh đạo. Tổng thống Trump ủng hộ lộ trình này”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X, nhấn mạnh đây là cách duy nhất để xử lý những vấn đề phức tạp và nhạy cảm nhằm chấm dứt chiến sự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai bên nhất trí rằng vòng đàm phán ba bên tiếp theo về giải pháp chấm dứt xung đột, dự kiến diễn ra vào tháng 3, cần tạo tiền đề cho một cuộc gặp cấp nguyên thủ.

Cuộc điện đàm diễn ra ngay trước thềm một cuộc họp khác giữa các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ, tập trung thảo luận về tái thiết hậu xung đột. Ông Zelensky cảm ơn Washington vì “sự tham gia tích cực” trong tiến trình hòa bình, cũng như việc cung cấp tên lửa cho các hệ thống phòng không giúp Ukraine chống đỡ các đợt tập kích mùa đông.

Phát biểu tại họp báo ở Kyiv cùng Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết cuộc họp ngày 27/2 sẽ bao gồm việc thảo luận về một “gói thịnh vượng”. Theo ông Zelensky, Mỹ mong muốn sớm chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II. Tuy nhiên, lập trường của Moscow và Kyiv vẫn còn khoảng cách đáng kể.

“Theo tôi, khó khăn hiện nay không nằm ở cấp độ quân sự mà ở ý chí chính trị nhằm chấm dứt xung đột cũng như giải quyết vấn đề lãnh thổ”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bác bỏ các cáo buộc từ phía Nga cho rằng Kyiv tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, cho rằng đây là động thái gây sức ép chính trị trong quá trình đàm phán, đồng thời kêu gọi Mỹ phản ứng trước những gì ông mô tả là “ngôn từ nguy hiểm” từ Moscow.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, Trưởng đoàn đàm phán Rustem Umerov, dự kiến gặp đặc phái viên Witkoff và ông Kushner tại Geneva vào ngày 27/2. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cũng sẽ tới Geneva để gặp các nhà đàm phán Mỹ, song chưa có bình luận chính thức từ phía Nga.

Tái thiết Ukraine sau những thiệt hại do không kích và giao tranh gây ra đang trở thành nội dung trọng tâm trong các cuộc thảo luận rộng hơn về chấm dứt chiến sự, vốn đã bước sang năm thứ năm. Kyiv kỳ vọng huy động khoảng 800 tỷ USD từ nguồn vốn công và tư trong 10 năm tới để tái thiết đất nước. Đánh giá mới nhất của Ngân hàng Thế giới công bố ngày 24/2 ước tính chi phí phục hồi kinh tế Ukraine lên tới 588 tỷ USD , dựa trên dữ liệu từ ngày 24/2/2022 đến 31/12/2025.

Giới chức Ukraine đang quảng bá hình ảnh đất nước như một thành viên tương lai của Liên minh châu Âu và là điểm đến đầu tư tiềm năng, song việc giải ngân còn phụ thuộc vào một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình. Ông Zelensky cho biết các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ cũng sẽ thảo luận chi tiết về trao đổi tù binh giữa Ukraine và Nga.

Tuần trước, các đoàn đàm phán Ukraine và Nga đã có cuộc gặp thứ ba trong năm nay tại Geneva dưới sự trung gian của Mỹ, nhưng chưa đạt đột phá về các vấn đề then chốt, bao gồm lãnh thổ. Nga cho rằng Ukraine phải nhượng lại 20% còn lại của vùng Donetsk - khu vực công nghiệp hóa và được củng cố phòng thủ kiên cố mà Kyiv hiện vẫn kiểm soát. Trong khi đó, Ukraine khẳng định sẽ không từ bỏ những vùng lãnh thổ mà hàng nghìn người đã thiệt mạng để bảo vệ.