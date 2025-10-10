Ông Y Thanh Hà Niê K'đăm tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Bộ Chính trị chỉ định 94 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng và 26 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 10/10, trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Tôn Thiện Đồng đã công bố Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó thủ tướng Nguyễn Hoà Bình trao Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khoá I.

Theo Quyết định, Bộ Chính trị chỉ định 94 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, 26 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Bí thư chỉ định 15 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Y Thanh Hà Niê K'đăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khoá 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hồ Văn Mười, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, được chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Phạm Thị Phúc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, được chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư Tỉnh ủy, được chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lưu Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, được chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Bùi Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, được chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025, được chỉ định giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030.

94 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Y Thanh Hà Niê K'đăm (52 tuổi, quê ở tỉnh Đắk Lắk). Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế đối ngoại và Cử nhân chính trị chuyên ngành Công tác Tổ chức. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

Ông Y Thanh Hà Niê K'đăm từng giữ các chức vụ: Phó bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột; Bí thư Huyện ủy Cư M’gar; Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 với sự tham gia của 498 đại biểu chính thức. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội xác định chủ đề: "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa đa dạng, tiềm năng, lợi thế và đổi mới sáng tạo; tăng cường quốc phòng - an ninh; kiến thiết tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng năng động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".