Ông Vũ Trung Kiên giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

  • Thứ hai, 10/11/2025 19:12 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng chí Vũ Trung Kiên từng đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Trung tướng Vũ Trung Kiên (bên trái).

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2458/QĐ-TTg bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Thiếu tướng Vũ Trung Kiên vừa được Chủ tịch nước thăng quân hàm Trung tướng).

Quyết định số 2458/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký (7/11).

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng chí Vũ Trung Kiên từng đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng.

Tháng 10/2021, đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Trao quyết định bổ nhiệm Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Chiều 8/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Thủ tướng về việc thăng quân hàm Trung tướng và bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đối với Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam Vũ Trung Kiên.

