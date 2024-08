Ông Võ Tấn Đức làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

HĐND tỉnh Đồng Nai hôm nay (19/8) tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu kín bầu ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh với 100% số phiếu tán thành.

Trước đó, ngày 9/8, ông Võ Tấn Đức được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Võ Tấn Đức, 54 tuổi, quê huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ Quản lý xây dựng, cử nhân Kế hoạch hóa Kinh tế quốc dân, cử nhân Tài chính Kế toán.

Ông Đức từng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch huyện Long Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh. Đến tháng 8/2023, ông Đức là quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

