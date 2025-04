Ông Trump yêu cầu điều tra 2 cựu quan chức, cáo buộc 1 người phản quốc

Tổng thống Donald Trump ngày 9/4 yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ điều tra hai cựu quan chức an ninh phục vụ trong nhiệm kỳ đầu của ông là Miles Taylor và Christopher Krebs.

Thông qua hai bản ghi nhớ ký tại Phòng Bầu dục hôm 9/4 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã ra chỉ thị cho Bộ Tư pháp điều tra ông Miles Taylor về cáo buộc làm rò rỉ thông tin mật và ông Christopher Krebs với cáo buộc lạm quyền, theo Guardian.

Cả hai ông Taylor và Krebs đều từng phục vụ với tư cách quan chức cấp cao trong Bộ An ninh Nội địa Mỹ dưới nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Christopher Krebs, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Mạng và Cơ sở Hạ tầng (CISA). Ảnh: Reuters.

Ông Taylor, từng là Chánh văn phòng Bộ An ninh Nội địa, là người đứng sau bài viết ẩn danh gây chấn động trên New York Times năm 2018 với tiêu đề “Tôi là một phần của phong trào kháng cự trong chính quyền Trump”.

Sau đó, ông tiếp tục phát hành cuốn sách "Lời cảnh báo" dưới bút danh “Một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump”. Ông Taylor chính thức công khai danh tính vào tháng 10/2020.

Trong bản ghi nhớ, Tổng thống Trump cáo buộc ông Taylor làm rò rỉ thông tin mật và ra lệnh thu hồi mọi quyền tiếp cận tài liệu an ninh của ông này.

“Tôi nghĩ những gì ông ta làm giống như phản quốc. Chúng tôi sẽ điều tra xem liệu một người có được phép làm vậy không”, ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục.

"Bày tỏ quan điểm không phải là phạm pháp. Càng không phải là phản quốc. Nước Mỹ đang đi trên một con đường tăm tối”, ông Taylor phản hồi về cáo buộc phản quốc. “Nếu họ thực sự truy tố tôi, người dân Mỹ nên lo lắng cho chính tự do của mình".

Trong khi đó, ông Krebs, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh Mạng và Cơ sở Hạ tầng (CISA), từng tuyên bố cuộc bầu cử năm 2020 là “an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ”. Ông Trump sa thải Krebs chỉ hai tuần sau đó và nay tiếp tục cáo buộc ông này “vũ khí hóa chức vụ để đàn áp quyền tự do ngôn luận”, đồng thời chỉ đạo điều tra và xem xét lại quyền tiếp cận an ninh của ông.