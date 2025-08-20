Ông Trump trở lại TikTok

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  Thứ tư, 20/8/2025 14:01 (GMT+7)
Ngày 19/8, Nhà Trắng chính thức ra mắt tài khoản TikTok mang tên @whitehouse với video đầu tiên là tuyên bố của ông Trump: “Tôi chính là tiếng nói của các bạn”.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng tại Washington, D.C, ngày 14/8/2025. Ảnh: Reuters.

Thông điệp này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nối tiếp danh tiếng trước đó của tài khoản cá nhân @realdonaldtrump vốn đã đạt hơn 15 triệu người theo dõi trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Vị tổng thống đảng Cộng hòa này cũng hoạt động rất sôi nổi trên tài khoản Truth Social và tài khoản X của mình.

Reuters dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, chính quyền Trump cam kết sẽ “truyền đạt những thành công mà Tổng thống mang lại bằng càng nhiều nền tảng càng tốt”.

Bà cho biết: “Thông điệp của Tổng thống Trump đã thống trị TikTok trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống của ông và chúng tôi rất vui mừng được phát huy những thành công đó và truyền đạt theo cách chưa có chính quyền nào khác từng làm trước đây”.

Tuy nhiên, việc Nhà Trắng tham gia TikTok vấp phải nhiều tranh luận. Một số nghị sĩ Mỹ bày tỏ lo ngại về khả năng dữ liệu người dùng trong nước có thể bị tiếp cận bởi bên ngoài, do TikTok thuộc sở hữu của công ty mẹ ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh. Các cơ quan tình báo Mỹ trước đây cũng từng cảnh báo về tác động tiềm tàng của ứng dụng này đối với đời sống chính trị.

TikTok anh 1

Tài khoản TikTok @whitehouse của Nhà Trắng.

Hồi tháng 7/2020, ông Trump tuyên bố cân nhắc cấm TikTok để đáp trả Trung Quốc “ứng phó đại dịch COVID-19 không đúng cách”.

Quan điểm của Tổng thống Mỹ về ứng dụng đã thay đổi hoàn toàn so với nhiệm kỳ đầu từ đầu năm nay: “Tôi đoán mình có cảm tình đặc biệt với TikTok dù ban đầu không phải như vậy. Tôi đã sử dụng TikTok và giành được sự ủng hộ của cử tri trẻ”.

Theo luật được Quốc hội Mỹ thông qua năm 2024, TikTok buộc phải ngừng hoạt động tại Mỹ trước ngày 19/1 năm nay trừ khi ByteDance thoái vốn hoặc đạt tiến triển đáng kể trong việc bán công ty.

Tuy nhiên, sau khi bước vào nhiệm kỳ hai, ông Trump đã không thực thi điều luật này mà liên tiếp gia hạn, từ tháng 4 sang tháng 6, và hiện kéo dài đến ngày 17/9.

Động thái gia hạn của ông gặp chỉ trích gay gắt. Các nhà lập pháp tại thủ đô Washington cho rằng chính quyền Trump đang phớt lờ quy định pháp luật và xem nhẹ mối đe dọa an ninh quốc gia.

Nguyễn An

