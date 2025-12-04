Ông Trump thanh minh về cuộc không kích 'truy cùng diệt tận'

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định không hay biết về đòn tấn công đợt hai nhằm vào những người còn sống sót trên tàu nghi chở ma túy.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 2/12. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, ngày 2/12, Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định trong cuộc họp nội các rằng họ không được thông báo về quyết định tiến hành đòn tấn công đợt hai nhằm vào một chiếc tàu nghi vận chuyển ma túy trên vùng biển Caribe trong ngày 2/9.

Đòn không kích ban đầu đã không thể tiêu diệt toàn bộ người trên tàu. Đòn tấn công thứ hai được thực hiện nhằm tiêu diệt toàn bộ số người còn lại, nâng tổng số người thiệt mạng lên 11 người.

Cuộc không kích ngày 2/9 là động thái mở đầu cho chuỗi không kích diễn ra sau đó nhằm vào các tàu bị nghi chở ma túy trên vùng biển Caribe.

Phát biểu trong cuộc họp, ông Trump khẳng định không hề được tham vấn trước về đòn tấn công thứ hai. “Tôi không biết về đòn tấn công thứ hai. Tôi chỉ biết họ đã không kích một con tàu”, ông Trump nói.

Ông Hegseth cũng phủ nhận việc ông trực tiếp chỉ đạo “truy cùng diệt tận” những người còn sống sót trên các tàu nghi chở ma túy. Trước đó, ông Hegseth cho biết đã trao toàn quyền quyết định tác chiến cho Đô đốc Frank M. Bradley.

Ông Hegseth rời khỏi cuộc họp ngày 2/9 trước khi quân đội xác định vẫn còn người sống sót trên tàu bị không kích.

“Tôi trực tiếp theo dõi đòn tấn công đầu tiên. Nhưng tôi không ở lại thêm 1-2 tiếng sau đó. Đây là thời điểm lực lượng chức năng tiến hành các hoạt động phân tích hiện trường. Lý do tôi rời đi là tôi phải đến dự cuộc họp tiếp theo”, ông Hegseth cho hay.

Dù vậy, cả ông Trump và Hegseth đều bảo vệ quyết định của Đô đốc Bradley, khẳng định đó là quyết định đúng đắn và nằm trong thẩm quyền pháp lý của chính quyền.

Hiện tại, chiến dịch tấn công các tàu nghi chở ma túy bị giám sát chặt chẽ hơn bởi các nghị sĩ của cả hai đảng. Một số nghị sĩ đặt câu hỏi về tính hợp pháp của quyết định này.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, yêu cầu được cung cấp toàn bộ video và file âm thanh của vụ tấn công để phục vụ công tác điều tra.

Đảng Dân chủ từ lâu đã chỉ trích hành động tấn công tàu nghi chở ma túy trên biển Caribbe là liều lĩnh và thiếu căn cứ, bởi không chứng minh được những người bị tiêu diệt xứng đáng phải hứng chịu các động thái quân sự.

Thông tin về đòn tấn công thứ hai trong cuộc không kích ngày 2/9 đã khiến nhiều nghị sĩ thuộc cả hai đảng bày tỏ lo ngại. Hành động tấn công "bồi" thêm đợt 2 có thể vi phạm luật xung đột vũ trang, vốn cấm giết những đối tượng đã không còn khả năng kháng cự do thương tích hoặc đã đầu hàng.