Gia đình nạn nhân vụ không kích tàu chở ma túy kiện Mỹ

Gia đình nạn nhân trong vụ Mỹ không kích một tàu bị nghi chở ma túy đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ.

Theo Guardian, ngày 2/12, một gia đình tại Colombia đã nộp đơn lên Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ (IACHR) tại thủ đô Washington DC (Mỹ). Đơn khiếu nại trình bày về việc công dân Colombia Alejandro Carranza Medina thiệt mạng trong cuộc không kích do quân đội Mỹ tiến hành “trái phép” trong ngày 15/9.

Đây là đơn khiếu nại chính thức đầu tiên liên quan đến các vụ không kích nhắm vào tàu thuyền trên biển bị Mỹ nghi vận chuyển ma túy. Chiến dịch này được Nhà Trắng khẳng định là hợp pháp.

Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ là cơ quan thuộc Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS), chịu trách nhiệm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền tại khu vực Tây bán cầu. Mỹ là một thành viên của tổ chức này.

Trong tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố: “Mỹ tự hào là thành viên ủng hộ mạnh mẽ Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ và cam kết duy trì tính độc lập của cơ quan này. Bảo vệ sự độc lập của Ủy ban là trụ cột trong chính sách nhân quyền của Mỹ tại khu vực".

Đơn khiếu nại do luật sư nhân quyền Dan Kovalik, sống tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania (Mỹ), đệ trình nêu rõ: “Ngày 15/9/2025, quân đội Mỹ đã không kích chiếc thuyền của Alejandro Andres Carranza Medina khi ông Carranza đang ở trên vùng biển Caribe, ngoài khơi Colombia. Ông Carranza đã thiệt mạng trong vụ tấn công”.

Luật sư Kovalik nêu đích danh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth là người ra lệnh tiến hành không kích, dựa trên các phát biểu công khai của ông Hegseth.

“Từ nhiều bản tin, chúng tôi biết ông Hegseth là người chịu trách nhiệm ra lệnh không kích những chiếc thuyền như của ông Carranza. Ông Hegseth từng thừa nhận đã đưa ra lệnh tấn công dù không biết rõ danh tính những người bị nhắm đến”, đơn khiếu nại viết.

Ông Carranza bên con trai lúc sinh thời. Ảnh: Guardian.

Đơn khiếu nại cũng khẳng định Tổng thống Donald Trump đã “phê chuẩn” những sự chỉ đạo của Bộ trưởng Hegseth.

Nhà Trắng, thông qua phát ngôn viên Anna Kelly, không phản hồi trực tiếp về đơn khiếu nại vừa nộp lên Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ, cũng như cái chết của Carranza. Phát ngôn viên Nhà Trắng chỉ viết qua email và cảnh báo giới truyền thông Mỹ “đang bảo vệ những kẻ khủng bố người nước ngoài đưa những loại ma túy gây chết người vào Mỹ nhằm sát hại người Mỹ”.

Theo đơn khiếu nại, Carranza, 42 tuổi, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công thứ hai trong chiến dịch không kích do lực lượng chức năng của Mỹ tiến hành. Chính quyền Mỹ cho biết đã thực hiện 21 vụ tấn công nhằm vào các “tàu chở ma túy”. Gia đình khẳng định Carranza là ngư dân, thường ra khơi đánh cá.

Cùng ngày diễn ra vụ không kích vào thuyền của Carranza, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng quân đội Mỹ đã tiến hành “đòn tấn công thứ hai” nhắm vào “các băng nhóm buôn bán ma túy”. Ông Trump còn đăng kèm video ghi lại cảnh một chiếc thuyền nhỏ bị tấn công.

Mặc dù ông Trump tuyên bố người trên thuyền là “từ Venezuela”, chính phủ Colombia sau đó xác nhận đó là công dân Colombia.

Luật sư Kovalik cho biết: “Chúng tôi tin đây là phương cách khả thi để lật lại việc giết hại ông Carranza. Chúng tôi muốn tìm lại công lý cho gia đình nạn nhân và yêu cầu Mỹ chấm dứt những cuộc tấn công tương tự. Đây là bước đi đầu tiên, nhưng là bước đi rất quan trọng”.