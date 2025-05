Ông Trump sẽ nhận 'cung điện trên không' của Qatar làm chuyên cơ riêng

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xúc tiến việc tiếp nhận máy bay Boeing 747-8 sang trọng từ hoàng gia Qatar, nhằm cải tạo và sử dụng như Không lực Một.

Một quan chức Qatar khẳng định chiếc máy bay Boeing 747-8 không phải là món quà cá nhân dành cho Tổng thống Donald Trump, mà là sự chuyển giao từ Bộ Quốc phòng Qatar sang Bộ Quốc phòng Mỹ.

Sau khi tiếp nhận, Lầu Năm Góc dự kiến tiến hành cải tạo máy bay với các hệ thống an ninh tối tân, phù hợp với tiêu chuẩn của chuyên cơ nguyên thủ quốc gia. Dự kiến, sau khi ông Trump rời nhiệm sở, chiếc máy bay sẽ được chuyển giao cho thư viện tổng thống của ông, CNN dẫn hai nguồn tin giấu tên cho biết.

Tuy nhiên, thỏa thuận trên đang khiến giới chức an ninh Mỹ lo ngại về rủi ro an toàn. Một nguồn tin từ Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết: “Việc một chính phủ nước ngoài tặng máy bay để tổng thống Mỹ sử dụng là một cơn ác mộng về an ninh”.

Theo nguồn tin này, máy bay sẽ phải được tháo rời để kiểm tra thiết bị giám sát tiềm tàng, với sự tham gia của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Cơ quan Truyền thông Nhà Trắng.

Mẫu phi cơ Boeing 747-8 được mệnh danh là "cung điện trên không" với những tính năng vượt trội và thiết kế sang trọng. Ảnh: Reuters.

Thỏa thuận cũng nhanh chóng vấp phải luồng ý kiến trái chiều từ các nghị sĩ đảng Dân chủ. “Không gì thể hiện ‘Nước Mỹ trên hết’ rõ hơn một chiếc Không lực Một được tài trợ bởi Qatar”, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mỹ, phát biểu. Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ cũng gọi đây là “một vụ trục lợi mới của ông Trump”, ám chỉ các cáo buộc về xung đột lợi ích từng vướng phải trong nhiệm kỳ đầu.

Các tổ chức giám sát đạo đức và học giả pháp lý cũng lên tiếng. Ông Jordan Libowitz, người phát ngôn của tổ chức Trách nhiệm và Đạo đức Công dân ở Washington, nhận định: “Chúng ta chưa từng chứng kiến một món quà nào có giá trị lên tới 400 triệu USD như thế này”. Trong khi đó, giáo sư luật Kathleen Clark từ Đại học Washington ở St. Louis cho rằng: “Đây là hành vi lách luật trắng trợn. Chính phủ Mỹ chỉ đóng vai trò trung gian trong việc tặng quà cho ông Trump”.

Đáng chú ý, ông Trump được cho là từng bày tỏ sự thất vọng với tiến độ bàn giao chuyên cơ mới của Boeing. Với hợp đồng trị giá 3,9 tỷ USD ký kết năm 2018 để nâng cấp hai chiếc 747 thành chuyên cơ VC-25B, Boeing đã nhiều lần trì hoãn giao hàng, hiện dự kiến đến năm 2027 mới hoàn tất. “Tôi không hài lòng với việc này bị kéo dài quá lâu”, ông Trump phát biểu hồi tháng 2. “Không có lý do nào biện minh được điều đó.”

Trước tình trạng chậm trễ, ông Trump được cho là đã trực tiếp đến sân bay Palm Beach, Florida, để thị sát chiếc Boeing 747-8 của Qatar và “không tiếc lời ca ngợi sự sang trọng vượt trội của nó”, theo lời một nhân vật thân cận. Theo nguồn tin của CNN, chiếc máy bay đã có mặt tại San Antonio, Texas, trong một tháng qua để chuẩn bị cho giai đoạn cải tạo.