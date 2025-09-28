Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump quyết xóa bỏ việc 'sinh ra trên đất Mỹ là có quốc tịch Mỹ'

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa làm việc với Tòa án Tối cao Mỹ về tính hợp hiến của sắc lệnh hành pháp nhằm chấm dứt quy định "trẻ em sinh ra trên đất Mỹ là có quốc tịch Mỹ".

Ông Trump kiên trì theo đuổi việc chấm dứt quy định "cứ sinh ra trên đất Mỹ là có quốc tịch Mỹ". Ảnh: Fox News.

Đây là lần thứ hai trong năm nay chính quyền của ông Trump có những động thái xung quanh vấn đề này.

Hơn một thế kỷ qua, Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ vốn được hiểu rằng, những người sinh ra trên đất Mỹ sẽ có quyền hợp pháp trở thành công dân Mỹ, mang quốc tịch Mỹ.

Dù vậy, khi làm việc với Tòa án Tối cao Mỹ mới đây, chính quyền của ông Trump cho rằng cách hiểu này là sai lầm, gây nên nhiều hậu quả nặng nề cho nước Mỹ.

Hồi đầu năm nay, ngay sau khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, vấn đề này đã được chính quyền của ông đề cập với Tòa án Tối cao Mỹ thông qua một sắc lệnh hành pháp.

Dù vậy, các tòa án cấp dưới đã ngay lập tức có các động thái phản đối sắc lệnh này, vì vậy, chính quyền của ông Trump tạm thời gác lại vấn đề gây tranh cãi, bất đồng sâu sắc.

Đi qua hơn nửa năm tạm "lắng", hiện tại, chính quyền của ông Trump một lần nữa làm việc với Tòa án Tối cao về sắc lệnh hành pháp từng được ông đưa ra, để tòa cân nhắc về tính hợp hiến của sắc lệnh.

Hiện tại, chính quyền của ông Trump thể hiện sự tự tin rằng Tòa án Tối cao Mỹ sau cùng sẽ ủng hộ sắc lệnh từng được ông đưa ra. Dù vậy, để đạt được kết quả ấy, điều kiện đầu tiên đặt ra là 4 thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ phải cùng đồng thuận đưa vấn đề này ra điều trần để các bên liên quan cùng đưa ra luận điểm.

Ngày 20/1 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp có tên "Bảo vệ ý nghĩa và giá trị của quyền công dân Mỹ". Sắc lệnh này yêu cầu chính quyền liên bang không thực hiện các giấy tờ pháp lý công nhận quyền công dân Mỹ cho những trẻ em sinh ra trên đất Mỹ, nhưng cha mẹ của trẻ cư trú bất hợp pháp, hoặc cư trú hợp pháp nhưng chỉ là cư trú tạm thời.

Vì sắc lệnh này đưa lại cách hiểu khác đối với Hiến pháp Mỹ, nên cần phải được Tòa án Tối cao Mỹ thông qua trước khi đưa vào áp dụng trong thực tế. Việc chính quyền của ông Trump kiên trì làm việc với Tòa án Tối cao xung quanh sắc lệnh này cho thấy sự kiên quyết của Tổng thống Mỹ trong việc xóa bỏ quy định "trẻ cứ sinh ra trên đất Mỹ là có quốc tịch Mỹ".

An Hòa

