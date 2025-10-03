Philippines đóng cửa trường học, nâng cấp cảnh báo bão Matmo

Từ đêm 2/10, bão Matmo đã mạnh lên khi tiến gần đất liền, khiến Cơ quan khí tượng nhà nước Philippines phải nâng mức cảnh báo số 4 tại các khu vực Bắc Luzon và Aurora.

Một số khu vực sẽ đóng cửa trường học trong ngày 3/10 do tác động của bão Matmo. Ảnh: Philstar

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết tính đến 8 giờ sáng 3/10 ( theo giờ địa phương), bão Matmo được phát hiện trên vùng biển ven bờ Dilasag, Aurora. Cơn bão có sức gió mạnh nhất 130 km/h gần tâm bão, với tốc độ gió giật lên tới 180 km/h.

Matmo đang di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với tốc độ 25 km/giờ. Bão vẫn có thể mạnh lên thành bão cuồng phong trước khi đổ bộ.

Nhiều chuyến bay đã bị hủy do tác động của bão. Một số địa phương đã cho học sinh nghỉ học, tạm dừng hoạt động của các văn phòng chính quyền do cơn bão nhiệt đới dự kiến gây mưa lớn và gió mạnh trong ngày hôm nay.

Cơ quan thời tiết Philippines trước đó cảnh báo về nguy cơ vừa phải về triều cường gây nguy hiểm đến tính mạng trong 36 giờ tới ở một số vùng trũng thấp, đồng thời cho biết việc di chuyển trên biển là nguy hiểm đối với tất cả các loại tàu thuyền xung quanh khu vực dự kiến ​​cơn bão sẽ đổ bộ.

Đài quan sát Hong Kong dự báo bão Matmo sẽ tiến vào Biển Đông sau khi đổ bộ vào Philippines và mạnh lên, mang theo gió mạnh và mưa rào tại Hong Kong (Trung Quốc) vào cuối tuần này.