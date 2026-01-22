Ông Trump nói ‘xung đột ở Ukraine phải kết thúc’

Dù thể hiện sự thận trọng sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine, ông Trump cũng khẳng định mạnh mẽ rằng “cuộc chiến phải kết thúc”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 56 ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có cuộc gặp “tốt đẹp” với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), song ông cũng thừa nhận tiến trình chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.

Phát biểu trước báo giới ở Davos ngày 22/1, sau cuộc gặp kín với nhà lãnh đạo Ukraine, ông Trump nhấn mạnh: “Cuộc chiến phải kết thúc. Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Có quá nhiều người đã thiệt mạng rồi”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng vẫn còn “một chặng đường dài” phía trước phải đi mới mong đạt được hòa bình. Nhận định này cho thấy triển vọng kết thúc xung đột trong ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng.

“Đây là quá trình vẫn đang tiếp tục. Mọi người đều muốn xung đột kết thúc”, ông Trump nói thêm.

Ông Trump từ chối tiết lộ chi tiết nội dung trao đổi với Tổng thống Zelensky, đồng thời cho biết hai bên không bàn về “Hội đồng Hòa bình”, sáng kiến mới mà ông Trump vừa công bố.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Trump, cố vấn truyền thông của Tổng thống Ukraine cũng xác nhận ông Zelensky đã có “cuộc gặp tốt đẹp” với Tổng thống Mỹ tại Davos.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 56 tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ có bài phát biểu ngay sau cuộc gặp, trong bối cảnh Kyiv tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ chính trị và an ninh từ Washington giữa lúc xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo kế hoạch, các đặc phái viên của Mỹ cũng sẽ sớm tiến hành cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, nhằm tiếp tục nỗ lực làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn.