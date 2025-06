Ông Trump ngày đêm đăng bài mạng xã hội, phá kỷ lục của chính mình

Trong 132 ngày đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Donald Trump đã đăng hơn 2.260 bài viết lên Truth Social, gấp ba so với cùng kỳ của nhiệm kỳ đầu.

Con số 2.260 có nghĩa trung bình mỗi ngày, tài khoản của ông Trump phát ra gần 17 “sự thật” - cách nền tảng Truth Social gọi các bài đăng trên trang, theo phân tích của Washington Post.

Con số này vượt xa mức hoạt động của ông trên Twitter trong nhiệm kỳ đầu tiên. Thậm chí, chỉ riêng một ngày trong tháng 3, ông đăng đến 138 bài, gấp 10 lần mức kỷ lục trong năm 2017.

Điều đáng nói là không phải tất cả đều do ông Trump tự soạn thảo. Một ê-kíp chuyên trách gồm cố vấn Dan Scavino và trợ lý Natalie Harp chịu trách nhiệm hỗ trợ viết, đăng, và lan tỏa nội dung. Trong chiến dịch tranh cử, ê-kíp ghi hình cho loạt phim tài liệu Art of the Surge từng bắt gặp cảnh ông Trump ngồi đọc nội dung bài viết cho Harp và Scavino gõ máy tính.

Tổng thống Donald Trump nhìn điện thoại sau khi ký các sắc lệnh hành pháp liên quan đến năng lượng hạt nhân tại Phòng Bầu dục vào tháng 5. Ảnh: Washington Post.

Đăng bài suốt ngày đêm

Trên Truth Social, ông Trump chỉ có chưa đến 10 triệu người theo dõi, so với hơn 100 triệu người từng theo dõi ông trên Twitter, nhưng tác động thực tế lại lớn hơn nhiều.

Theo các nhà nghiên cứu truyền thông, các bài đăng trên Truth Social sẽ nhanh chóng được lan truyền trên các nền tảng khác như X (tên mới của Twitter), podcast, bản tin và nhóm ủng hộ MAGA, nhờ mạng lưới truyền thông cánh hữu và lực lượng ủng hộ nhiệt thành của ông Trump.

Nhà nghiên cứu Darren Linvill từ Đại học Clemson cho rằng: “Truth Social cung cấp cho ông ấy nhận được phản hồi tích cực liên tục và tuyệt đối”.

Cơn “nghiện đăng bài” của ông Trump được thể hiện qua cả yếu tố thời điểm và nội dung. Ông thường đăng bài vào giữa đêm hoặc rạng sáng, những thời điểm khiến cả nhân viên Nhà Trắng cũng phải bất ngờ.

Một bài viết lúc 3h sáng có thể là trích dẫn từ một chương trình YouTube cánh hữu, thuyết âm mưu không được kiểm chứng về việc "người máy Joe Biden", hoặc phát biểu đậm chất ông Trump cho rằng ông đã “làm được nhiều điều trong tháng đầu hơn bất cứ Tổng thống nào trong lịch sử”.

Không chỉ là công cụ truyền thông cá nhân, Truth Social còn là tài sản chiến lược. Ông Trump sở hữu phần lớn cổ phần trong công ty mẹ - Trump Media and Technology Group - và giá trị tài sản này hiện ước tính hơn 2 tỷ USD . Điều này lý giải tại sao, dù đã được Elon Musk khôi phục tài khoản trên X từ 2022, ông Trump vẫn gần như không sử dụng nền tảng cũ.

Nhu cầu khẳng định bản thân?

Ông Trump sử dụng tài khoản để công kích đối thủ chính trị, cổ vũ chính sách, đưa ra tuyên bố về vấn đề quốc tế, và không ít lần, để giải trí. Ông từng gọi ca sĩ Bruce Springsteen là “quả mận khô”, còn Taylor Swift thì “hết hot rồi”. Một meme (“ảnh chế”) ông đăng gần đây tuyên bố ông là “người được Chúa giao sứ mệnh và không gì có thể ngăn cản điều sắp đến”.

Bên cạnh các phát ngôn mang tính giải trí, ông Trump cũng dùng nền tảng này để định hình dư luận chính sách. Ông từng tuyên bố Canada đang “xem xét” gia nhập Mỹ thành bang thứ 51 để đổi lấy hệ thống phòng thủ “Vòm Vàng”; hay rằng nếu không có ông, Nga đã “gặp chuyện rất tệ”; và gọi vụ bầu cử 2020 là “vụ bê bối lớn nhất lịch sử nước Mỹ”.

Những người thân cận nói rằng việc ông đăng bài liên tục chứng tỏ tổng thống minh bạch với cử tri và không ngừng suy nghĩ. Nhưng các chuyên gia nhận định đó còn là biểu hiện của chiến lược thông tin khép kín, tạo ra không gian cộng hưởng để củng cố ảnh hưởng cá nhân, vượt khỏi ranh giới giữa tuyên truyền, kinh doanh và chính trị.

Claire Wardle, Giáo sư truyền thông tại Đại học Cornell, cho rằng: “Rất dễ để xem nhẹ Truth Social nếu bạn không dành thời gian trên đó. Nhưng với những người sử dụng nền tảng này, họ thật sự thấy những bài đăng đó, cùng các luận điểm chính trị được khuếch đại và lặp lại trên mọi trang, bản tin và podcast mà họ đọc, nghe và theo dõi. Nếu không tạo ra tác động, ông ấy đã không bám trụ trên Truth Social như vậy”.

Chính ông Trump cũng từng nói điều đó vào hồi năm 2022: “Khi tôi đăng một truth, nó lan tỏa khắp nơi”. Ông Trump không ngừng quảng bá Truth Social, thậm chí thường xuyên hỏi khách ghé thăm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago rằng họ đã tạo tài khoản hay chưa.