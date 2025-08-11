Ông Trump muốn 'dọn' thủ đô Mỹ

Tổng thống Donald Trump yêu cầu người vô gia cư phải rời khỏi thủ đô ngay lập tức, đồng thời thông báo kế hoạch "chấm dứt tội phạm bạo lực" tại thủ đô và việc chính quyền liên bang muốn tiếp quản Washington DC.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tổ chức cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 11/8 để trình bày kế hoạch "chấm dứt tội phạm bạo lực" tại thủ đô, dự kiến bao gồm việc chính quyền liên bang tiếp quản Washington DC. Ảnh: Reuters

“Người vô gia cư phải rời đi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ bố trí chỗ ở cho các bạn, nhưng ở cách xa thủ đô”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sáng 10/8, không lâu sau khi rời Nhà Trắng để tới sân golf ở bang Virginia.

Bài đăng kèm 4 bức ảnh chụp những người vô gia cư nhìn từ đoàn xe của Tổng thống trên đường tới sân golf Trump National Golf Club ở Sterling, Virginia. Hai bức ảnh cho thấy khoảng 10 lều dựng trên bãi cỏ gần đường lên cao tốc, cách Nhà Trắng hơn 1,6 km. Một bức ảnh khác chụp một người ngủ trên bậc thềm Viện Dược phẩm Mỹ. Ảnh cuối ghi lại cảnh đoàn xe của ông Trump đi ngang qua một đoạn đường có rác gần Trung tâm Kennedy.

Ông Trump cũng nhắc tới cuộc họp báo dự kiến tổ chức sáng 11/8, mà theo ông sẽ “chấm dứt tình trạng tội phạm bạo lực” ở thủ đô, nhưng không nói rõ cách thực hiện. Ông cho biết buổi họp báo sẽ không chỉ bàn về tội phạm và an ninh mà còn về “sự sạch sẽ” của thành phố. Động thái này diễn ra sau vụ cướp xe bất thành nhằm vào Edward Coristine - cựu nhân viên Cơ quan Hiệu quả Chính phủ (DOGE).

Phong trào “Free DC”, nhóm ủng hộ quyền tự quản của người dân thủ đô, lập tức kêu gọi biểu tình vào thời điểm họp báo của ông Trump.

Số liệu của tổ chức Community Partnership cho thấy mỗi đêm, Washington DC có khoảng 800 người ngủ ngoài trời, hơn 3.200 người ở nơi trú ẩn khẩn cấp và hơn 1.000 người trong các cơ sở nhà ở tạm thời, thấp hơn nhiều so với bức tranh “khủng hoảng” mà ông Trump mô tả.

Về tình hình an ninh, dữ liệu của cảnh sát đô thị công bố tháng 1 cho thấy tội phạm bạo lực năm 2024 giảm 35% so với 2023, xuống mức thấp nhất hơn ba thập kỷ.

Thị trưởng Washington DC Muriel Bowser ngày 10/8 nói với MSNBC: “Chúng tôi đã làm việc suốt hai năm qua để giảm mạnh tội phạm bạo lực, và năm nay tiếp tục giảm thêm 26% so với cùng kỳ”.

Khi được hỏi về cơ sở pháp lý để trục xuất người vô gia cư, Nhà Trắng chưa đưa ra câu trả lời. Trên thực tế, Tổng thống chỉ có quyền quản lý trực tiếp các khu đất và tòa nhà thuộc liên bang ở DC. Việc tiếp quản toàn bộ thành phố đòi hỏi cơ chế đặc biệt như liên bang hóa lực lượng cảnh sát, mở rộng vùng an ninh hoặc viện dẫn Đạo luật Chống bạo loạn.

Theo Đạo luật Nhà ở năm 1973, cư dân Washington DC được bầu thị trưởng, hội đồng và các ủy ban khu phố để điều hành công việc hàng ngày, dù ngân sách vẫn do Quốc hội Mỹ quyết định. Ông Trump cho biết các luật sư Nhà Trắng đang nghiên cứu khả năng hủy bỏ quyền tự quản này và áp đặt quản lý trực tiếp từ liên bang.

Bà Eleanor Holmes Norton, đại diện của DC tại Hạ viện, chỉ trích: “Phát biểu của Tổng thống là sai lệch và xúc phạm hơn 700.000 cư dân ở thủ đô. Người dân DC, phần lớn là người da màu, hoàn toàn đủ năng lực tự quản mà không cần sự can thiệp của giới chức liên bang”. Bà khẳng định giải pháp lâu dài là thông qua dự luật công nhận DC trở thành một bang.