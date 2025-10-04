Ông Trump lại gây tranh cãi với video AI

Ông Trump tiếp tục khuấy động dư luận với video AI trêu chọc đối thủ là lãnh đạo Dân chủ Hakeem Jeffries, đồng thời khéo léo nhắc tới khả năng tranh cử năm 2028.

Ông Trump đăng video AI về chiếc mũ "Trump 2028" trên mạng xã hội. Ảnh: The Hill.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/10 đã đăng trên mạng xã hội Truth Social một đoạn video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, trong đó ông ngồi sau bàn làm việc tại Phòng Bầu dục và ném chiếc mũ in dòng chữ “Trump 2028” về phía Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, Hakeem Jeffries (New York), theo Hill.

Trong video, chiếc mũ bay chậm rãi rồi hạ cánh ngay trên đầu Jeffries, còn ông Trump thì chỉ tay, cười lớn trong khi ca khúc “Y.M.C.A.” của Village People vốn được xem như nhạc hiệu quen thuộc trong các chiến dịch tranh cử của ông vang lên ở hậu cảnh.

Đoạn video này được cho là lấy cảm hứng từ loạt ảnh ông Trump chia sẻ hôm 30/9 khi ông gặp Jeffries, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (New York), Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Louisiana) và Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune (South Dakota). Trong ảnh, những chiếc mũ “Trump 2028” xuất hiện ngay trước mặt ông Jeffries và Schumer.

Jeffries sau đó nói với CNN rằng ông và Schumer hoàn toàn không được Trump tặng mũ, mà những chiếc mũ này “bỗng nhiên xuất hiện trên bàn họp”.

“Đó là điều kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy. Tôi nhìn sang chiếc mũ, rồi quay sang Phó Tổng thống JD Vance ngồi bên trái và hỏi: ‘Anh không thấy có vấn đề gì với chuyện này à?’, Vance chỉ đáp: ‘Không ý kiến’. Và mọi chuyện dừng lại ở đó”, Jeffries kể.

Hiến pháp Mỹ không cho phép một tổng thống ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, song ông Trump đã nhiều lần úp mở, thậm chí đùa cợt về khả năng “Trump 2028”.

Trong bối cảnh chính phủ đang rơi vào tình trạng đóng cửa một phần, những đoạn video do AI tạo ra đã trở thành “vũ khí” quen thuộc trong màn công kích qua lại giữa các chính trị gia. Lãnh đạo hai đảng liên tục tung ra video và ảnh chế để chế giễu đối phương.

Trước đó, ông Trump từng đăng video AI về Jeffries trong tạo hình có ria mép kiểu cổ điển và đội sombrero - chiếc mũ truyền thống của Mexico. Jeffries lập tức chỉ trích đây là hành động “phân biệt chủng tộc”, trong khi nhiều tổ chức người gốc Mỹ Latin cũng đồng loạt lên án.

Tuy vậy, các đồng minh Cộng hòa của Trump, gồm Phó Tổng thống Vance và Chủ tịch Hạ viện Johnson, lại cho rằng đây chỉ là “trò đùa”. Ông Johnson trong cuộc họp báo hôm 4/10 đã gạt đi, coi đó là “trò chơi” và “màn diễn phụ”.

Phó Tổng thống Vance thì nói thẳng với báo chí: “Tôi thấy hài hước mà. Tổng thống đang đùa thôi, và chúng tôi cũng đang tận hưởng không khí vui vẻ”.

Thậm chí, Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Texas) còn tham gia “bắt trend” khi đăng một video do AI dựng, mô tả toàn bộ 44 Thượng nghị sĩ Dân chủ đội sombrero, đeo ria mép, và nhảy trên nền nhạc “Macarena” phiên bản chế với giọng hát giả giống ông Trump.