Ông Trump: Không lực Một mới sẽ được 'trang bị tối đa'

Tổng thống Donald Trump cho biết chiếc Không lực Một do Qatar tặng sẽ được nâng cấp sau khi xuất hiện nghi vấn về các tính năng an ninh của chuyên cơ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời chiếc chuyên cơ Không lực Một mới do Qatar trao tặng tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York (Mỹ), ngày 17/7. Ảnh: Reuters

Ngày 19/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiếc Boeing 747 do Hoàng gia Qatar trao tặng, hiện được sử dụng làm chuyên cơ Không lực Một, sẽ sớm được đưa đi nâng cấp sau khi xuất hiện những nghi vấn về khả năng bảo đảm an ninh của máy bay, theo Reuters.

Phát biểu trên được ông Trump đưa ra khi trở về sau khi dự trận chung kết FIFA World Cup 2026 tại bang New Jersey (Mỹ).

Trả lời câu hỏi về việc chiếc máy bay mới có được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa hay không, ông nói: "Chiếc máy bay này có rất nhiều khả năng. Nhưng theo tôi được biết, khoảng một tháng nữa họ sẽ đưa nó đi nâng cấp toàn diện. Quá trình này sẽ mất khoảng một tháng".

Trước đó, ông Trump nhiều lần bác bỏ các nghi ngờ về độ an toàn của chiếc chuyên cơ mới. Ông cũng giải thích việc không sử dụng máy bay trên chặng từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Anh hôm 8/7 không phải do sự cố kỹ thuật.

Theo ông, chiếc Boeing 747 đã được điều tới một căn cứ không quân ở Anh từ trước để các quân nhân có dịp tham quan. Sau đó, ông sử dụng chiếc máy bay này cho chuyến bay trở về Mỹ.

Chiếc Boeing 747 được Hoàng gia Qatar trao tặng vào năm ngoái. Sau khi tiếp nhận, Mỹ đã khẩn trương cải tạo máy bay để phục vụ vai trò chuyên cơ tổng thống và chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 1/7.

Máy bay của Qatar được tập đoàn quốc phòng L3Harris Technologies cải tạo và dự kiến đóng vai trò thay thế tạm thời chuyên cơ Không lực Một trong bối cảnh Boeing vẫn chậm bàn giao thế hệ chuyên cơ tổng thống mới theo kế hoạch.

Boeing đang chế tạo hai chiếc 747-8 được thiết kế chuyên biệt để làm chuyên cơ tổng thống theo hợp đồng trọn gói trị giá 3,9 tỷ USD ký năm 2018. Tuy nhiên, dự án hiện đã chậm tiến độ 4 năm và vượt ngân sách. Dự kiến, hai máy bay này sẽ được bàn giao vào giữa năm 2028.

Việc cải tạo chiếc Boeing 747 của Qatar diễn ra trong thời gian ngắn khiến một số chuyên gia lo ngại máy bay có thể chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an ninh như chuyên cơ Không lực Một trước đây. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận món quà từ Hoàng gia Qatar cũng vấp phải nhiều chỉ trích về chi phí và tính phù hợp.