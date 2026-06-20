Ông Trump khoe Không lực Một trị giá hàng trăm triệu USD

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Chiếc Không lực Một mới được ông Trump ra mắt trong buổi lễ ngày 19/6. Ảnh: Reuters.
Đây là món quà được Hoàng gia Qatar trao tặng cho ông Trump. Trong buổi lễ, ông Trump đã dành những lời ca ngợi tới ông chủ của quà tặng.
“Ông ấy là một người tuyệt vời”, ông nói về Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.
Chiếc Không lực Một mới đã được một nhà thầu quốc phòng Mỹ tân trang, thử nghiệm và sơn lại với các màu trắng, xanh, đỏ và vàng mà ông Trump yêu thích.
“Đây là chiếc máy bay sang trọng nhất thế giới. Nó được chế tạo ở mức độ mà chúng ta có thể không bao giờ chứng kiến lại”, ông Trump nói thêm.
Theo ông Trump, chiếc Không lực Một mới là cần thiết để theo kịp những máy bay hiện đại hơn được các nhà lãnh đạo nước ngoài sử dụng.
“Các quốc gia này rất tôn trọng chúng ta nhưng họ lại có máy bay mới hơn và tốt hơn. Điều đó thật nực cười”, ông chủ Nhà Trắng nói thêm.
Một số ý kiến chỉ trích món quà được phía Qatar trao tặng ông Trump có giá trị quá lớn (400 triệu USD), cũng như cho rằng số tiền dùng để chuyển đổi mục đích sử dụng chuyên cơ sẽ ảnh hưởng đến ngân sách của chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sentinel, vốn đã tiến triển chậm hơn kế hoạch.
Về phần mình, ông Trump bác bỏ những lời chỉ trích. Ông tuyên bố việc từ chối đề nghị của Qatar là “ngu ngốc”. Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã chấp nhận máy bay này “dựa trên mọi điều luật và quy định liên bang”.
Cũng trong buổi lễ, một trong hai chiếc Boeing 747 trong đội tàu bay phục vụ tổng thống Mỹ đã được cho nghỉ hưu. Chiếc còn lại sẽ tiếp tục phục vụ cùng chiếc máy bay của Qatar đến khi có phương tiện thay thế.
Hai chiếc máy bay này đã bắt đầu làm nhiệm vụ từ năm 1990. Hồi đầu năm nay, một trong hai chiếc đã phải quay lại Washington trên đường tới Davos, Thụy Sĩ do vấn đề kỹ thuật.
Thành công, tiền bạc, phụ nữ đẹp, tuyên bố khiêu khích tạo nên Trump
Trong cuốn Nghệ thuật trở thành người nổi tiếng, tác giả Rainer Zitelmann đã đưa ra 4 cấu phần quan trọng nhất đã và đang góp phần tạo nên thương hiệu Donald Trump.
Tác phẩm này phác họa chân dung 12 cá nhân khác nhau, từ Albert Einstein, tác giả Thuyết tương đối được trao giải Nobel, đến Kim Kardashian nổi tiếng nhờ vòng 3 tròn trịa gợi cảm. Giữa họ có một điểm chung: Họ đều là bậc thầy tiếp thị bản thân và hiểu rất rõ cách thu hút sự chú ý của công chúng, biến bản thân thành những nhãn hiệu đặc trưng.