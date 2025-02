Ông Trump điều tra đồng nhập khẩu vào Mỹ

Ngày 25/2, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh yêu cầu Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick điều tra nhập khẩu đồng vào Mỹ.

Sau nhôm thép, Tổng thống Donald Trump đang nhắm tới việc đánh thuế đồng nhập khẩu vào Mỹ. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Mỹ mở cuộc điều tra theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962 - điều luật từng được Tổng thống Donald Trump sử dụng để áp thuế 25% lên nhôm, thép trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Theo Reuters, một quan chức Nhà Trắng cho biết mức thuế sẽ được quyết định sau cuộc điều tra. Ông cũng tiết lộ rằng Tổng thống Mỹ sẽ ưu tiên áp thuế thay vì giới hạn số lượng nhập khẩu.

Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro tuyên bố cuộc điều tra sẽ được tiến hành khẩn trương, đồng thời cáo buộc Trung Quốc lợi dụng trợ cấp chính phủ và sản xuất dư thừa để bóp méo cạnh tranh toàn cầu, tương tự cách họ đã thống trị ngành nhôm và thép.

Hiện tại, Trung Quốc là nhà cung cấp đồng lớn thứ 7 của Mỹ, sau Chile, Canada và Mexico. "Giống như nhôm và thép, ngành công nghiệp đồng của Mỹ đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ các thế lực bên ngoài. Chúng ta cần sản xuất đồng ngay trong nước, không có ngoại lệ", Lutnick nhấn mạnh.

Đồng thời, vị này cam kết sẽ chấm dứt các hành vi thương mại không công bằng khiến người lao động Mỹ mất việc làm.

Các nước cung cấp đồng lớn nhất cho Mỹ năm 2024. Ảnh: Reuters.

Thông báo từ Nhà Trắng cho biết cuộc điều tra sẽ đánh giá rủi ro an ninh quốc gia do Mỹ ngày càng phụ thuộc vào đồng nhập khẩu. Năm 2024, Mỹ nhập khẩu tới 45% lượng đồng tiêu thụ, tỷ lệ cao hơn đáng kể so với thập niên 1990.

Nguồn tin từ Reuters tiết lộ Bộ Năng lượng Mỹ coi đồng là kim loại thiết yếu trong trung hạn, khi nhu cầu tăng mạnh nhờ công nghệ năng lượng mặt trời và điện khí hóa. Đây cũng là vật liệu phổ biến thứ hai trong các loại vũ khí do Mỹ sản xuất.

Theo một quan chức Nhà Trắng, Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt đồng trong tương lai, đặc biệt do nhu cầu cao từ xe điện và trí tuệ nhân tạo. Chính quyền ông Trump tin rằng ngành công nghiệp trong nước chỉ có thể phát triển nếu có sự bảo hộ thương mại lâu dài.

Cũng trong buổi ký sắc lệnh ngày 25/2, Lutnick tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ buộc các quốc gia khác chịu trách nhiệm vì áp thuế dịch vụ số lên các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Apple hay Amazon. Cuối tuần trước, ông Trump ra lệnh khôi phục cuộc điều tra về thuế này.

"Các nước, dù là bạn hay đối thủ, đã coi doanh nghiệp công nghệ Mỹ như một cây ATM. Tình trạng này sẽ phải chấm dứt. Mục tiêu của tôi là tạo sân chơi công bằng và ngăn chặn các cuộc tấn công thương mại nhắm vào doanh nghiệp Mỹ", Lutnick khẳng định.