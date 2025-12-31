Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khu 'đất vàng' đường ven biển Quy Nhơn đã có chủ đầu tư

  • Thứ tư, 31/12/2025 13:15 (GMT+7)
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD405 - Bình Định là chủ đầu tư Dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn, tổng vốn đầu tư hơn 11.600 tỷ đồng.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh đã có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án và dịch vụ du lịch Quy Nhơn.

Theo đó, đơn vị trúng đấu giá là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD405 - Bình Định có trụ sở tại số 70 đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai). Công ty trúng đấu giá với giá hơn 1.241 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm gần 48 tỷ đồng (giá khởi điểm 1.193 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng chủ trương đầu tư, được duyệt; sau 12 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, nhà đầu tư không thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý mà không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét chấm dứt dự án theo quy định.

Dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận tháng 7/2025. Tổng mức đầu tư dự án hơn 11.600 tỷ đồng.

dat vang anh 1

Khu đất nằm trên tuyến đường ven biển An Dương Vương, được đánh giá là vị trí “đất vàng”, nằm sát trung tâm Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Gia.

Hiện trạng khu đất trước đây là cơ sở nhà, đất của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Theo quyết định, khu đất được phân chia thành nhiều hạng mục. Trong đó, khu nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ hơn 1,5ha; diện tích đất xây dựng công trình là 6.209 m2. Tổng số căn hộ dự kiến khoảng 2.704 căn.

Khu đất sử dụng hỗn hợp kết hợp thương mại dịch vụ du lịch 1 có diện tích 8.300 m2. Trong đó, diện tích đất xây dựng công trình hơn 3.000 m2. Khu đất sử dụng hỗn hợp kết hợp thương mại dịch vụ du lịch 2 có diện tích hơn 6.000 m2, diện tích xây dựng công trình hơn 2.600 m2.

Theo Trương Định/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

