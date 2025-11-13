Ông Trump dạy cháu gái

Ở tuổi 18, Kai Trump, cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chuẩn bị có màn ra mắt chuyên nghiệp đầu tiên tại giải golf The Annika.

Kai Trump xuất hiện tại họp báo của giải golf The Annika ngày 12/11. Ảnh: Golfweek.

Giải golf The Annika thuộc hệ thống giải của Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp nữ LPGA. Đây là tổ chức được thành lập từ năm 1950 tại Mỹ, chuyên tổ chức các giải golf chuyên nghiệp hàng đầu dành cho các vận động viên nữ. Kai được mời tham gia dự giải thông qua một suất đặc cách từ ban tổ chức.

Giải đã khai mạc ngày 13/11 tại thị trấn Belleair, bang Florida, Mỹ. Dù vẫn còn là học sinh trung học, Kai sẽ thi đấu với những nữ golf thủ hàng đầu thế giới, đây là một thử thách không nhỏ. Trước dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp thi đấu còn non trẻ của cháu gái, ông Trump đã có lời dặn dò.

Lời dặn của ông nội

Trong buổi họp báo trước khi chính thức tranh tài tại giải, Kai thể hiện sự tự tin và bình tĩnh đáng kinh ngạc khi xuất hiện trước truyền thông.

Kai cho biết ông nội cô, Tổng thống Mỹ Donald Trump, là người có ảnh hưởng lớn đối với cô trên hành trình theo đuổi bộ môn golf.

“Ông nội dặn tôi: Cứ thoải mái ra sân, chơi vui là chính, đừng để bị căng thẳng. Ông dặn tôi hãy cố gắng hết sức, thế là đủ”, Kai tiết lộ lời khuyên của ông nội trước dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp thể thao mà cô theo đuổi.

Kai Trump cùng ông nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump, đi xem thi đấu tại giải golf Ryder Cup diễn ra ở New York, Mỹ, ngày 26/9. Ảnh: Kai Trump/Instagram.

Kai và ông nội thường xuyên chơi golf cùng nhau, thậm chí Tổng thống Trump từng xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân của Kai trong một số video nói về golf.

Tuy nhiên, Kai cho biết trong tuần này, ông nội cô sẽ không thể có mặt trên sân để cổ vũ cháu gái thi đấu.

“Ông nội tôi đang rất bận, ông tác động tới sự vận hành của cả thế giới mà. Dù vậy, với tôi, ông luôn là một người ông bình thường như bao người ông khác, sẽ luôn là như vậy”, Kai chia sẻ với thái độ hài hước nhẹ nhàng.

Huyền thoại golf nữ Annika Sorenstam, nhân vật truyền cảm hứng cho tên giải đấu The Annika, chia sẻ với truyền thông Mỹ rằng bà đánh giá cao bản lĩnh của Kai.

“Tôi thực sự không hiểu cô gái trẻ này làm sao có thể chịu được áp lực lớn như vậy. Ở tuổi 18 mà phải nghe nhiều lời bình phẩm, thậm chí cả những lời chỉ trích ác ý trên mạng xã hội, Kai hẳn phải rất kiên cường. Tôi nghĩ ai từng trải qua việc bị chỉ trích đều có thể hiểu được phần nào, nhưng với Kai, mọi thứ còn nặng nề hơn gấp nghìn lần”.

Theo Reuters, ông Dan Doyle Jr., chủ sân Pelican Golf Club, nơi tổ chức giải đấu The Annika, là người dành suất đặc cách tham dự giải cho Kai. Ông Doyle cũng từng quyên góp cho các ủy ban vận động tranh cử của Đảng Cộng hòa.

Ông Doyle thẳng thắn giải thích: “Các suất đặc cách tại các giải golf luôn là để thu hút thêm sự chú ý dành cho giải đấu. Kai thực sự làm được điều đó. Cô ấy duyên dáng, dễ gần và thu hút rất nhiều sự quan tâm, đặc biệt là trên mạng xã hội. Nhiều người trước đây hiếm khi theo dõi golf nữ sẽ quan tâm tới giải lần này, vì họ sẽ được xem Kai Trump thi đấu”.

Kai Trump có cơ hội gặp gỡ và học hỏi tay golf huyền thoại Tiger Woods. Ảnh: People.

Lời dặn của huyền thoại Tiger Woods

Không chỉ nhận được lời khuyên từ ông Trump, Kai còn được tay golf huyền thoại Tiger Woods cổ vũ trước khi ra mắt tại giải đấu chuyên nghiệp của LPGA.

“Tiger Woods là tay golf vĩ đại nhất thế giới, khi tiếp xúc với bác ấy ngoài đời thực, tôi thấy bác ấy còn là một con người rất tuyệt vời. Bác Tiger nói với tôi rằng khi ra sân, hãy tận hưởng cuộc chơi và cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Dù kết quả thế nào, cứ vui vẻ và thoải mái là được, chuyện gì đến sẽ đến”, Kai nói.

Theo People, Kai có cơ hội gặp gỡ và học hỏi tay golf Tiger Woods sau khi mẹ cô - Vanessa Trump - được cho là có mối quan hệ tình cảm với Tiger Woods kể từ tháng 3 năm nay.

Kai hiện theo học tại trường trung học The Benjamin ở Palm Beach, bang Florida, đây cũng là nơi hai con của Woods đang theo học. Tiger Woods và Vanessa Trump được cho là quen biết nhau thông qua việc tập luyện golf của các con.

Kai Trump gặp huyền thoại golf nữ Annika Sörenstam và đã có những cú đánh đầu tiên tại giải golf The Annika. Ảnh: Kai Trump/Instagram.

Giải đấu mà Kai tham gia trong tuần này là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp thi đấu còn non trẻ của cô, đánh dấu việc Kai chính thức bước vào sân chơi chuyên nghiệp. “Thật tuyệt khi tôi được thi đấu tại giải của LPGA khi vẫn còn là học sinh trung học”, Kai chia sẻ.

Trên bảng xếp hạng Hiệp hội Golf Trẻ Mỹ (AJGA), Kai hiện đứng thứ 461. Giải đấu lớn nhất mà Kai từng tham dự là giải golf không chuyên Junior Invitational tổ chức tại bang South Carolina hồi tháng 3, đây là một trong những giải đấu trẻ danh giá nhất thế giới.

Tại giải Junior Invitational, Kai từng cạnh tranh với 23 nữ golf thủ không chuyên khác, cô đứng... cuối bảng xếp hạng. Dù vậy, Kai coi đây là kinh nghiệm quý giá.

“Tôi chơi không tốt, nhưng học được rất nhiều, tôi hiểu hơn về bản thân, về những điều cần cải thiện, về việc mình còn cần phải tiến bộ nhiều. Đó có lẽ là giải đấu giúp tôi trưởng thành nhất tính đến thời điểm này”, Kai chia sẻ.