Cháu gái ông Trump gây chú ý

Kai Trump, cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang gây chú ý với cuộc sống nhiều màu sắc chia sẻ công khai trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, Kai Trump có trải nghiệm mới, đó là học cách chơi trò chơi điện tử Fortnite, một trong những game phổ biến nhất trong giới trẻ Mỹ. Cô kết bạn với game thủ chuyên nghiệp người Mỹ Clix (20 tuổi) để được anh dạy cách chơi và cùng game thủ này sáng tạo nội dung số. Trong khi Clix dạy Kai chơi game, Kai dạy Clix chơi golf.

Khi được truyền thông hỏi về trải nghiệm hợp tác với cháu gái Tổng thống Mỹ, Clix cho hay: “Tôi thật sự rất vui khi được làm quen và làm việc cùng Kai, cô ấy tuyệt vời cả ở trước và sau máy quay. Cô ấy có tiềm năng lớn trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số, lượng người xem của cô ấy đã chứng minh điều đó”.

Kai Trump được cùng ông nội - Tổng thống Mỹ Donald Trump - đi dự một giải golf tổ chức tại New York (Mỹ). Ảnh: The Independent.

Kai Trump - ngôi sao mạng xã hội của nhà Trump

Đã một năm kể từ khi Kai Trump mở kênh YouTube riêng, cô vẫn tiếp tục chia sẻ cuộc sống chân thực của bản thân và thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cộng đồng mạng đặc biệt thích thú khi xem những clip Kai xuất hiện bên ông nội, chẳng hạn như lần cô ngồi xe golf bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump, rồi cùng ông nội đi dạo giữa sân golf Trump National ở ngoại ô Washington, D.C., xung quanh là bóng dáng các mật vụ luôn túc trực bảo vệ.

Kai sẽ tốt nghiệp trung học trong năm 2026, sau đó cô sẽ theo học Đại học Miami, tại đây, cô sẽ tham gia thi đấu cho đội golf của trường.

"Golf là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi và là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Tôi luôn mong muốn trở thành một vận động viên chuyên nghiệp gắn liền với những giá trị tích cực cả trong và ngoài sân golf", Kai khẳng định.

Kai Trump ngồi xe golf bên Tổng thống Donald Trump Kai Trump, cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang gây chú ý với cuộc sống nhiều màu sắc chia sẻ công khai trên mạng xã hội.

Tình yêu dành cho golf cũng là điểm chung lớn giữa Kai và ông nội. Theo lời kể của Kai, dù bận rộn thế nào, ông Trump vẫn dành thời gian để gọi điện hỏi thăm tình hình các cháu. Đối với Kai, ông luôn hỏi cô về tình hình học tập và những tiến bộ trong luyện tập golf.

“Khi tôi nhận được bằng khen ở trường vì có kết quả học tập xuất sắc, ông liền kể về tôi với các bạn của ông và nói rằng ông rất tự hào về tôi. Ông tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn, nhưng sau cùng, ông luôn vững vàng và bền bỉ theo đuổi mục tiêu. Ông là nguồn cảm hứng cho cả gia đình", Kai từng nói trong bài phát biểu vận động tranh cử cho ông nội hồi năm 2024.

Kai cho biết chính ông nội là người cổ vũ cô nhiệt thành nhất trong việc trở thành vận động viên golf chuyên nghiệp. "Tôi biết ơn ông nội vì đã tạo những điều kiện tốt nhất cho tôi tập luyện. Ông giúp tôi được luyện tập trên những sân golf chất lượng, luôn quan tâm động viên tôi, cùng chia sẻ niềm đam mê với tôi", Kai cho hay.

Kai Trump trong bộ ảnh quảng bá thương hiệu thời trang của riêng cô được chụp tại Nhà Trắng hồi tháng 9 năm nay. Ảnh: Kai Trump/Instagram.

Đặc vụ luôn theo sát, từng bị fan cuồng đòi cầu hôn

Ông Trump hiện có 11 người cháu nội và cháu ngoại. Kai hiện được nhìn nhận là gương mặt nổi bật nhất trong thế hệ các cháu của ông Trump.

Như những thành viên khác trong gia đình Tổng thống, Kai phải làm quen với sự xuất hiện thường trực của mật vụ bảo vệ. Trong một video, cô tâm sự với cha mình - Donald Trump Jr. - rằng việc bị theo sát như vậy “khó chịu thật, nhưng lại cần thiết để tránh xa những kẻ điên rồ”.

Tháng 6 năm nay, một người đàn ông đã trèo tường vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của nhà Trump. Khi bị cảnh sát bắt giữ, anh ta khai rằng muốn “cầu hôn Kai”. Kai hiểu rõ rằng cuộc sống của cô có nhiều đặc quyền, nhưng cô cũng phải chấp nhận rằng bản thân sẽ có rất ít sự riêng tư.

Mùa thu năm nay, Kai vừa tung ra dòng sản phẩm thời trang riêng, cô xuất hiện trong bộ ảnh quảng bá được chụp tại Nhà Trắng. Tổng thống Trump thậm chí còn đồng ý cho Kai vào quay video tại phòng chơi golf của ông ở Nhà Trắng, nơi rất ít người từng được đặt chân đến. Đó là một vài đặc quyền nhỏ của Kai khi là cháu nội của Tổng thống Mỹ.

Các nhà bình luận cho rằng Kai biết cách xây dựng hình ảnh cá nhân hiệu quả trên mạng xã hội, nơi sự soi mói ác ý vốn đầy rẫy. Hiện Kai đã có hơn 9 triệu người theo dõi trên các nền tảng. Cô chia sẻ chân thực về cuộc sống của bản thân, gồm những buổi đi chơi cùng bạn bè, các hoạt động ở trường, niềm đam mê dành cho golf...

Sau tất cả, Kai luôn khẳng định cô có một cuộc sống rất bình thường. Những nội dung chân thực khiến Kai nhận được nhiều thiện cảm.

“Kai sống đúng với tính cách thật của bản thân, không ngại thể hiện cá tính riêng, điều này rất đúng với tinh thần của gia đình nhà Trump”, bà Katie Miller, người từng đảm nhận vai trò giám đốc truyền thông cho cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, nhận xét.

Theo bà Miller, việc Kai công khai đời sống riêng trên mạng xã hội giúp công chúng Mỹ thấy gia đình nhà Trump gần gũi hơn. Ở tuổi 18, Kai Trump được đánh giá là cầu nối giúp Tổng thống Trump và gia tộc Trump đến gần hơn với giới trẻ Mỹ.