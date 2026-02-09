Ông Trump dành lời 'có cánh' chúc mừng chiến thắng của bà Takaichi

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khẳng định tiềm năng hợp tác Nhật - Mỹ là “vô hạn”, bày tỏ mong muốn sớm thăm Nhà Trắng sau chiến thắng áp đảo của đảng LDP.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyến thăm căn cứ Yokosuka của Hải quân Mỹ tại Yokosuka (Nhật Bản) ngày 28/10/2025. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 8/1, bà Takaichi cho biết bà hy vọng có thể thăm Nhà Trắng vào mùa xuân tới, qua đó tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhằm củng cố hơn nữa liên minh Mỹ - Nhật, theo AFP.

Theo Thủ tướng Nhật Bản, tiềm năng phát triển của mối quan hệ song phương là “không có giới hạn”, bởi đây là quan hệ đối tác được gây dựng trên nền tảng niềm tin sâu sắc và sự phối hợp chặt chẽ, bền vững giữa hai quốc gia.

Phát biểu của bà được đưa ra ngay sau khi LDP giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện, qua đó củng cố mạnh mẽ vị thế cầm quyền. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải thông điệp chúc mừng trên mạng xã hội Truth Social, ca ngợi bà Takaichi là một nhà lãnh đạo được tôn trọng và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cử tri.

Ông Trump đánh giá cao quyết định kêu gọi bầu cử của Thủ tướng Nhật Bản, gọi đây là bước đi táo bạo và sáng suốt, mang lại “kết quả hết sức ấn tượng”. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ vinh dự khi ủng hộ bà Takaichi cùng liên minh cầm quyền, đồng thời chúc bà tiếp tục gặt hái thành công.

“Người dân Nhật Bản thật tuyệt vời, và những cử tri đã đi bỏ phiếu với tinh thần nhiệt huyết như vậy sẽ luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ tôi”, ông nhấn mạnh.

Theo kết quả kiểm phiếu, LDP giành được ít nhất 310 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện, tương đương hơn hai phần ba số ghế. Đây là thành tích chưa từng có đối với một đảng phái ở Nhật Bản kể từ sau Thế chiến II, mở đường cho LDP đủ điều kiện sửa đổi hiến pháp và thông qua các dự luật ngay cả khi bị Thượng viện phản đối.

Kết quả này vượt xa số ghế 198 mà LDP nắm giữ trước bầu cử, đồng thời cao hơn nhiều so với ngưỡng 233 ghế cần thiết để kiểm soát chương trình nghị sự của Hạ viện.

Nhờ đó, LDP có thể duy trì thế đa số tuyệt đối mà không cần liên minh với bất kỳ đảng phái nào khác, tạo điều kiện để Thủ tướng Takaichi tiếp tục điều hành đất nước mà không phải nhượng bộ về chính sách.

Bà Sanae Takaichi, 64 tuổi, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản vào tháng 10/2025. Kể từ khi nhậm chức, nội các của bà liên tục ghi nhận mức tín nhiệm cao, hiện đạt khoảng 70%, phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng đối với đường lối lãnh đạo và các ưu tiên chính sách của chính phủ.