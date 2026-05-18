Ông Trump đăng hình bản đồ phủ cờ Mỹ, chĩa mũi tên vào Iran

Ngày 18/5, Tổng thống Trump đăng hình bản đồ phủ cờ Mỹ, chĩa mũi tên vào Iran trên mạng xã hội Truth Social. Động thái này được xem là lời cảnh báo của ông gửi tới Iran.

Đăng tải đầy đe dọa của ông Trump đối với Iran trên nền tảng Truth Social.

Bài đăng khắc họa bản đồ khu vực Trung Đông, phần lãnh thổ Iran được làm nổi bật ở chính giữa bản đồ với hàng chục mũi tên màu đỏ chĩa vào Tehran.

Đăng tải này được thực hiện chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran trong một bài đăng trước đó rằng "thời gian đang cạn dần".

"Đối với Iran, thời gian đang cạn dần, tốt hơn hết họ nên hành động, nhanh lên, nếu không sẽ chẳng còn lại gì cả. Thời gian là vấn đề cốt lõi", ông Trump viết trong bài đăng trước đó.

Ngày 17/5, ông Trump cũng đăng một thông điệp đầy ẩn ý về Iran trên Truth Social. Bài đăng hiển thị hình ảnh do AI tạo ra, mô tả ông Trump cùng một đô đốc Hải quân Mỹ đứng trước vùng biển động dữ dội với nhiều tàu chiến, bao gồm một tàu treo cờ của Iran. Dòng chữ phía trên bức ảnh có nội dung: "Đó là sự tĩnh lặng trước giông bão".

Các đăng tải xuất hiện trong bối cảnh đang có nhiều thông tin từ cả phía Mỹ và Israel cho rằng cuộc chiến nhằm vào Iran có khả năng sẽ sớm tái diễn. Ông Trump có thể ra lệnh tái khởi động các cuộc không kích nhằm vào Iran bất cứ lúc nào.

CNN đưa tin, Tổng thống Mỹ đã có cuộc họp với đội ngũ an ninh quốc gia vào thứ Bảy tại câu lạc bộ golf của nhà lãnh đạo Mỹ ở bang Virginia để thảo luận về các bước đi tiếp theo của Washington đối với Iran.

Tham dự cuộc họp có Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Phó tổng thống JD Vance, Giám đốc CIA John Ratcliffe và ông Steve Witkoff.

Ông Trump dự kiến sẽ triệu tập một cuộc họp khác với các quan chức an ninh quốc gia vào đầu tuần này để thảo luận các phương án tiếp theo trong vấn đề Iran.

Bộ Chiến tranh Mỹ được cho là đã chuẩn bị sẵn danh sách các mục tiêu tấn công quân sự, nếu Tổng thống Mỹ quyết định nối lại tấn công. Theo CNN, danh sách các mục tiêu tiềm tàng bao gồm các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng của Iran.

Ngày 18/5, truyền thông Israel đưa tin hàng chục máy bay vận tải của quân đội Mỹ chở đạn dược từ các căn cứ ở Đức đã hạ cánh xuống Tel Aviv trong 24 giờ qua. Kênh Channel 13 của Israel cho biết đây là một phần trong các hoạt động chuẩn bị nhằm tái khởi động cuộc chiến nhằm vào Iran.

Người dân Iran được chính quyền cổ vũ xuống đường tuần hành thường xuyên để ủng họ chính phủ. Ảnh: Reuters.

Trước các thông tin trên, ngày 18/5, ông Mohsen Rezaei, thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran và là cựu tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cảnh báo Mỹ cần dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, đồng thời tuyên bố quân đội Iran đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu tiếp theo.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Rezaei nhấn mạnh: "Chúng tôi khuyên quân đội Mỹ nên chấm dứt cuộc bao vây trước khi biển Oman trở thành mồ chôn của các người”.

Ông Rezaei mô tả lệnh phong tỏa của Mỹ là "hành động gây chiến" và khẳng định việc đối đầu quân sự là quyền hợp pháp của Tehran. Ông nói thêm: "Họ càng kéo dài lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran, thiệt hại gây ra cho các quốc gia trên thế giới sẽ càng lớn".

Bình luận về các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh, ông Rezaei đánh giá Mỹ cần phải "thể hiện bằng hành động thực tế rằng họ đáng tin cậy".

"Hiện tại chính nước Mỹ mới là phía phải chứng minh điều này. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã đặt ngón tay lên cò súng, nhưng đồng thời, tiến trình ngoại giao vẫn đang tiếp diễn", ông Rezaei nói.

Lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran bắt đầu từ ngày 13/4, ông Trump tuyên bố biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi Iran chấp thuận một thỏa thuận hòa bình theo các điều khoản do ông đưa ra. Tehran tuyên bố sẽ không khuất phục trước sức ép từ phía Mỹ.

Ngày 17/5, Phó Tổng thống thứ nhất của Iran, ông Mohammad Reza Aref, tuyên bố Tehran sẽ không cho phép khí tài quân sự của "kẻ thù" đi qua eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Iran, không lặp lại những nhượng bộ trong quá khứ.

Phía Iran cho biết eo biển Hormuz hiện nằm dưới sự kiểm soát quân sự của IRGC, đồng thời tuyên bố tàu thuyền thuộc các quốc gia thân thiện sẽ được phép đi qua, nhưng phương tiện của các bên thù địch sẽ bị cấm hoàn toàn.