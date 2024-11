Ông Trump chọn được bộ trưởng Quốc phòng mới

Tổng thống đắc cử Donald Trump vừa công bố một lựa chọn khác cho nội các: Pete Hegseth làm Bộ trưởng Quốc phòng. Hegseth là người dẫn chương trình Fox News.

Ảnh: Reuters.

"Tôi rất vinh dự khi thông báo rằng tôi đã đề cử Pete Hegseth phục vụ trong Nội các của tôi với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng. Pete đã dành toàn bộ cuộc đời mình với tư cách là một Chiến binh vì Quân đội và vì Đất nước", ông Trump nói trong một tuyên bố.

"Pete cứng rắn, thông minh và thực sự tin tưởng vào 'Nước Mỹ trên hết'. Sự lãnh đạo của Pete sẽ là lời cảnh báo cho kẻ thù của nước Mỹ - Quân đội của chúng ta sẽ Vĩ đại trở lại và Nước Mỹ sẽ Không bao giờ Lùi bước", Tổng thống đắc cử cho biết thêm.

Ông Pete Hegseth, 44 tuổi, là đồng dẫn chương trình “Fox & Friends Weekend” của Fox News Channel và là cộng tác viên của kênh này kể từ năm 2014, khi ông kết nối với với ông Trump, người thường xuyên xuất hiện trong chương trình.

Ông cũng là tác giả của cuốn sách bán chạy “The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free” (tạm dịch: Cuộc chiến với những chiến binh: Đằng sau sự phản bội của những người đàn ông giữ cho chúng ta tự do).

Hegseth là một đại úy bộ binh trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân Mỹ và đã phục vụ ở nước ngoài tại Afghanistan, Iraq và Vịnh Guantanamo, Cuba.

Trước đây, ông là người đứng đầu Concerned Veterans for America, một nhóm được các tỷ phú bảo thủ Charles và David Koch hậu thuẫn, và ông đã không thành công khi tranh cử vào Thượng viện tại Minnesota vào năm 2012.