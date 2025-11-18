Ông Trump bị kiện

Liên minh Bảo tồn DC và công ty chuyên cung cấp dịch vụ bảo tồn Cultural Heritage Partners vừa nộp đơn kiện lên tòa án liên bang ở thủ đô Washington, D.C. của Mỹ, kiện Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 31/1. Ảnh: Reuters.

Hồ sơ pháp lý gửi lên tòa án liên bang yêu cầu ngăn Tổng thống Donald Trump và các cơ quan liên bang tiến hành bất kỳ thay đổi nào đối với Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower (EEOB) nếu chưa qua quy trình thẩm định tiêu chuẩn của cơ quan chức năng.

Văn bản này cảnh báo rằng mọi sửa đổi trái quy định có thể gây “tổn hại không thể khắc phục” cho công trình. Tòa nhà nằm cạnh Nhà Trắng và là nơi làm việc của đội ngũ cố vấn tổng thống.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News tuần trước, ông Trump nói ông đang xúc tiến kế hoạch sơn lại tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhowe thành màu trắng sáng.

“Xám là màu dành cho đám tang”, ông Trump nhận xét về lớp đá granite lát bên bên ngoài tòa nhà. Ông Trump chưa khẳng định thời điểm triển khai, nhưng đã bắt đầu xem xét chi phí và báo giá từ các đơn vị thi công.

“Cứ chờ xem. Đây sẽ là một điểm nhấn tuyệt vời cho Washington”, ông Trump nói thêm.

Trước đơn kiện mới nhất, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi với giới truyền thông. Kế hoạch này được xem là nỗ lực mới nhất của ông Trump nhằm đưa dấu ấn thẩm mỹ cá nhân vào các công trình công vụ của chính quyền liên bang.

Trước đó, ông đã sang sửa Vườn Hồng của Nhà Trắng, phá bỏ toàn bộ cánh Đông Nhà Trắng để xây phòng khánh tiết rộng lớn. Ông cũng yêu cầu sơn trắng các cột màu vàng của Trung tâm Kennedy và đã đưa ra ý tưởng xây một cổng vòm chiến thắng để kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc.

Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower ngày 26/1/2024. Ảnh: Reuters.

Trong đơn kiện vừa nộp lên tòa án liên bang, các nhóm bảo tồn cho rằng chính quyền của ông Trump không thể tiến hành các kế hoạch sang sửa mà không tuân thủ “quy trình đánh giá phục vụ công tác bảo tồn giá trị lịch sử theo luật liên bang”.

Việc bỏ qua quy trình này có thể gây hư hại vĩnh viễn cho các công trình, đơn kiện nêu rõ. Cụ thể, việc sơn phủ lên bề mặt đá của tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhowe “có thể giữ ẩm lại trong các bức tường”, đẩy nhanh quá trình xuống cấp của công trình.

Về sau, nếu phải bóc lớp sơn phủ sẽ có thể phải "loại bỏ lớp đá granite và đá phiến tự nhiên, điều này rất tốn kém”, có nguy cơ làm mất các vật liệu gốc của công trình.

“Dù ai ở Nhà Trắng, các công trình lịch sử quốc gia vẫn thuộc về người dân Mỹ. Luật liên bang yêu cầu mọi thay đổi không thể đảo ngược đối với các công trình được xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia phải được xem xét kỹ lưỡng, công khai và có chuyên gia giám định”, ông Greg Werkheiser, người đồng sáng lập công ty bảo tồn Cultural Heritage Partners, nhấn mạnh.

Hoàn thành năm 1888, tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhowe từng là trụ sở của Bộ Ngoại giao, Bộ Chiến tranh và Bộ Hải quân Mỹ.

Nay công trình là không gian làm việc bổ sung cho đội ngũ trợ lý của Tổng thống Mỹ, trong đó có cả Văn phòng Phó tổng thống, Văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia và Văn phòng Quản lý - Ngân sách.

Bên trong công trình là 553 phòng được trang trí cầu kỳ bằng gạch vẽ tay, đồ gỗ chạm trổ, mái vòm sử dụng kính màu và nhiều chi tiết nội thất bằng đồng và sắt đúc riêng.