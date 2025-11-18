Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Trump bị kiện

  • Thứ ba, 18/11/2025 05:37 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Liên minh Bảo tồn DC và công ty chuyên cung cấp dịch vụ bảo tồn Cultural Heritage Partners vừa nộp đơn kiện lên tòa án liên bang ở thủ đô Washington, D.C. của Mỹ, kiện Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 31/1. Ảnh: Reuters.

Hồ sơ pháp lý gửi lên tòa án liên bang yêu cầu ngăn Tổng thống Donald Trump và các cơ quan liên bang tiến hành bất kỳ thay đổi nào đối với Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower (EEOB) nếu chưa qua quy trình thẩm định tiêu chuẩn của cơ quan chức năng.

Văn bản này cảnh báo rằng mọi sửa đổi trái quy định có thể gây “tổn hại không thể khắc phục” cho công trình. Tòa nhà nằm cạnh Nhà Trắng và là nơi làm việc của đội ngũ cố vấn tổng thống.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News tuần trước, ông Trump nói ông đang xúc tiến kế hoạch sơn lại tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhowe thành màu trắng sáng.

“Xám là màu dành cho đám tang”, ông Trump nhận xét về lớp đá granite lát bên bên ngoài tòa nhà. Ông Trump chưa khẳng định thời điểm triển khai, nhưng đã bắt đầu xem xét chi phí và báo giá từ các đơn vị thi công.

“Cứ chờ xem. Đây sẽ là một điểm nhấn tuyệt vời cho Washington”, ông Trump nói thêm.

Trước đơn kiện mới nhất, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi với giới truyền thông. Kế hoạch này được xem là nỗ lực mới nhất của ông Trump nhằm đưa dấu ấn thẩm mỹ cá nhân vào các công trình công vụ của chính quyền liên bang.

Trước đó, ông đã sang sửa Vườn Hồng của Nhà Trắng, phá bỏ toàn bộ cánh Đông Nhà Trắng để xây phòng khánh tiết rộng lớn. Ông cũng yêu cầu sơn trắng các cột màu vàng của Trung tâm Kennedy và đã đưa ra ý tưởng xây một cổng vòm chiến thắng để kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc.

Tong thong My Donald Trump anh 1

Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower ngày 26/1/2024. Ảnh: Reuters.

Trong đơn kiện vừa nộp lên tòa án liên bang, các nhóm bảo tồn cho rằng chính quyền của ông Trump không thể tiến hành các kế hoạch sang sửa mà không tuân thủ “quy trình đánh giá phục vụ công tác bảo tồn giá trị lịch sử theo luật liên bang”.

Việc bỏ qua quy trình này có thể gây hư hại vĩnh viễn cho các công trình, đơn kiện nêu rõ. Cụ thể, việc sơn phủ lên bề mặt đá của tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhowe “có thể giữ ẩm lại trong các bức tường”, đẩy nhanh quá trình xuống cấp của công trình.

Về sau, nếu phải bóc lớp sơn phủ sẽ có thể phải "loại bỏ lớp đá granite và đá phiến tự nhiên, điều này rất tốn kém”, có nguy cơ làm mất các vật liệu gốc của công trình.

“Dù ai ở Nhà Trắng, các công trình lịch sử quốc gia vẫn thuộc về người dân Mỹ. Luật liên bang yêu cầu mọi thay đổi không thể đảo ngược đối với các công trình được xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia phải được xem xét kỹ lưỡng, công khai và có chuyên gia giám định”, ông Greg Werkheiser, người đồng sáng lập công ty bảo tồn Cultural Heritage Partners, nhấn mạnh.

Hoàn thành năm 1888, tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhowe từng là trụ sở của Bộ Ngoại giao, Bộ Chiến tranh và Bộ Hải quân Mỹ.

Nay công trình là không gian làm việc bổ sung cho đội ngũ trợ lý của Tổng thống Mỹ, trong đó có cả Văn phòng Phó tổng thống, Văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia và Văn phòng Quản lý - Ngân sách.

Bên trong công trình là 553 phòng được trang trí cầu kỳ bằng gạch vẽ tay, đồ gỗ chạm trổ, mái vòm sử dụng kính màu và nhiều chi tiết nội thất bằng đồng và sắt đúc riêng.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách Lẽ thường - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

An Hòa

Tổng thống Mỹ Donald Trump Donald Trump Mỹ Trump Tổng thống Mỹ công trình lịch sử

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Ong Trump mua them 82 trieu USD trai phieu hinh anh

Ông Trump mua thêm 82 triệu USD trái phiếu

05:00 17/11/2025 05:00 17/11/2025

0

Trong khoảng từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chi ít nhất 82 triệu USD để mua trái phiếu, theo dữ liệu được chính phủ Mỹ công khai hôm 15/11.

Chu ky 'bat thuong' cua ong Trump hinh anh

Chữ ký 'bất thường' của ông Trump

08:35 16/11/2025 08:35 16/11/2025

0

Loạt lệnh ân xá mới của ông Trump gây tranh cãi khi xuất hiện những chữ ký gần như trùng khớp, buộc Bộ Tư pháp phải thay thế văn bản và giải thích đây chỉ là lỗi kỹ thuật.

Nha Trang hop kin ve cac kich ban o Venezuela hinh anh

Nhà Trắng họp kín về các kịch bản ở Venezuela

07:25 16/11/2025 07:25 16/11/2025

0

Các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức cuộc họp tại Nhà Trắng trong tuần này để thảo luận về phương án cho hoạt động quân sự tiềm năng ở Venezuela.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý