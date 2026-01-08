Ông Trump bật đèn xanh dự luật trừng phạt các quốc gia hợp tác với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cho phép một dự luật trừng phạt mang tính lưỡng đảng nhằm vào các quốc gia giao dịch với Nga và có thể được đưa ra bỏ phiếu sớm nhất vào tuần tới.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham ngày 7/1 cho biết Tổng thống Trump đã “bật đèn xanh” cho dự luật sau cuộc trao đổi với ông. Dự luật trừng phạt các quốc gia giao dịch với Nga được ông Graham cùng xây dựng với các nghị sỹ lưỡng đảng trong nhiều tháng qua.

Theo đó, dự luật sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia tiếp tục làm ăn với Nga, bao gồm các nước mua dầu khí của Nga, trong bối cảnh nước này chưa đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Ông Graham cho biết, dự luật mới này sẽ cho phép ông Donald Trump có thể trừng phạt các quốc gia mua dầu giá rẻ của Nga, đồng thời nêu Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil là những mục tiêu tiềm năng. Ông kỳ vọng, dự luật sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cả hai đảng khi được đưa ra bỏ phiếu, có thể ngay trong tuần tới.

Trước đó, các lãnh đạo tại Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã trì hoãn việc xem xét dự luật, trong bối cảnh ông Donald Trump cân nhắc áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ - quốc gia mua dầu của Nga lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

Các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm tại Ukraine đã được thúc đẩy mạnh mẽ hơn kể từ tháng 11. Hôm 6/1, Mỹ đã ủng hộ một liên minh đa phần là các quốc gia châu Âu, trong việc cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh, bao gồm những cam kết mang tính ràng buộc nhằm hỗ trợ Ukraine trong trường hợp xung đột tái bùng phát.

Tuy nhiên, Nga đến nay vẫn chưa phát đi tín hiệu cho thấy sẵn sàng nhượng bộ, sau khi Ukraine thúc đẩy điều chỉnh các đề xuất của Mỹ vốn trước đó được cho là có lợi cho Nga. Nga cũng chưa công khai cho thấy khả năng chấp nhận một thỏa thuận hòa bình kèm theo các bảo đảm an ninh mà các đồng minh của Ukraine mong muốn.