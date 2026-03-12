Ông Trum nói Mỹ đã thắng Iran, nhưng giá dầu tăng 7,9%

Tổng thống Mỹ tuyên bố Mỹ đã thắng trong xung đột tại Iran ngay từ những giờ đầu tiên tham chiến tại quốc gia Trung Đông. Dù vậy, ông Trump không trả lời câu hỏi: Liệu cuộc chiến có hạ nhiệt sau 4 tuần hay không?

Tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei bị gãy chân, bầm mắt và bị thương ở tay sau đòn không kích ngày 28/2 của liên quân Mỹ - Israel.

Tàu Thái Lan trúng đạn ở Hormuz, 3 người mất tích, 20 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu sống

Iran dội tên lửa dữ dội nhất vào căn cứ Hải quân và cơ quan tình báo Israel.

Mỹ đánh chìm 16 tàu rải thủy lôi của Iran tại Hormuz

Giá dầu tăng vọt do Iraq đóng cửa các cảng

Giá dầu thô Brent tăng trở lại ngưỡng 100 USD /thùng khi Iraq dừng hoạt động tại các cảng dầu sau khi hai tàu chở dầu bị nhắm mục tiêu, làm lu mờ đợt xả kho dự trữ khẩn cấp kỷ lục của các quốc gia phát triển.

Giá Brent vọt lên 7,9% lên mức 99,24 USD /thùng và dầu West Texas Intermediate (WTI) tăng mạnh lên sát mốc 94 USD . Giám đốc Công ty Cảng Iraq trao đổi với hãng tin nhà nước Iraq rằng các con tàu bị tấn công khi đang ở trong khu vực nạp dầu. Vụ việc này nhấn mạnh những rủi ro lan rộng đối với vận tải hàng hải trên khắp khu vực, không chỉ tại eo biển Hormuz - nơi vốn vẫn bị đóng cửa trên thực tế.

Theo Bloomberg, Iraq là một trong những cường quốc vùng Vịnh đầu tiên bắt đầu cắt giảm sản lượng dầu sau khi eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa, theo sau là Kuwait và Saudi Arabia. Việc cắt giảm này đã buộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) phải phối hợp xả 400 triệu thùng dầu - một mức rút kho lịch sử, cao hơn đáng kể so với khối lượng sau cuộc chiến tại Ukraine năm 2022.

Mỹ thông báo kế hoạch xả 172 triệu thùng như một phần nỗ lực của các quốc gia trên thế giới nhằm hạ nhiệt giá cả. Tiêu thụ dầu thô toàn cầu hiện đạt hơn 100 triệu thùng mỗi ngày và các nhà sản xuất vùng Vịnh cho đến nay đã phải cắt giảm khoảng 6% con số đó. Mức cắt giảm từ Trung Đông có thể sẽ còn tiếp tục tăng cao.

"Đây chính là kịch bản tôi lo ngại nhất. Đợt xả kho của IEA hoàn toàn bị lu mờ, và giờ đây giá dầu thậm chí còn tăng cao hơn", ông Darrell Fletcher, Giám đốc điều hành mảng hàng hóa tại Bannockburn Capital Markets, nhấn mạnh. "Động thái này có thể đã gửi đi một tín hiệu sai lầm".

Tình trạng tê liệt tại eo biển Hormuz - nơi trung chuyển 20% lượng dầu mỏ toàn cầu - đang tạo ra hiệu ứng domino lên giá dầu thô, khí đốt tự nhiên và dầu diesel. Sự đứt gãy này không chỉ gây sốc cho thị trường năng lượng mà còn trực tiếp châm ngòi cho nỗi lo ngại về một cuộc khủng hoảng lạm phát diện rộng.

"Với việc chiến sự chưa có hồi kết, sản lượng đình trệ tăng lên từng ngày và eo biển bị phong tỏa trên thực tế, chúng tôi giữ quan điểm giá dầu Brent sẽ xác lập mặt bằng giá cao mới trong khoảng 90- 110 USD suốt tuần tới", Robert Rennie, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Westpac Banking Corp, dự đoán.



Iran đưa ra 3 điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ - Israel

Tổng thống Iran ngày 11/3 đã đưa ra 3 điều kiện cứng rắn để kết thúc xung đột với liên quân Mỹ-Israel và các đồng minh.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trước toàn dân Iran. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 11/3 nói rằng "cách duy nhất" để chấm dứt xung đột lài Mỹ và Israel "công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường chiến tranh và có sự đảm bảo quốc tế vững chắc về việc không bị gây hấn trong tương lai".

Trong một bài đăng trên tảng mạng xã hội X, ông Pezeshkian bày tỏ "cam kết của Iran đối với hòa bình trong khu vực". Trước đó cùng ngày, lực lượng vũ trang Iran cảnh báo rằng họ sẽ tiến hành trả đũa quy mô lớn nếu Mỹ tấn công các cảng của nước này.

Abolfazl Shekarchi, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Iran, đã đưa ra phát biểu nói trên trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước IRIB sau khi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đăng tải một bài viết bằng tiếng Ba Tư trên X, kêu gọi người dân Iran lập tức tránh xa các cơ sở cảng nơi lực lượng hải quân Iran đang hoạt động.

"Nếu Mỹ hiện thực hóa lời đe dọa đối với các cảng của Iran thì không một cảng, trung tâm kinh tế hay địa điểm nào ở Vịnh Ba Tư nằm ngoài tầm với của chúng tôi", ông Shekarchi nói.

Trước đó, ở phía Mỹ, vào ngày 10/3 (giờ địa phương), Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng nêu điều kiện chấm dứt xung đột từ phía Washington: "Chiến dịch sẽ kết thúc khi tổng tư lệnh xác định các mục tiêu quân sự đều hoàn thành và Iran đầu hàng vô điều kiện".

Ông Trump tuyên bố Mỹ đã thắng trong xung đột Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra hiệu khi thăm công ty hậu cần Verst Logistics tại Hebron, bang Kentucky, Mỹ, ngày 11/3. Ảnh: Reuters.

Ngày 11/3 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các cử tri tại một cuộc vận động ở bang Kentucky (Mỹ) rằng “chúng ta đã thắng, ngay từ giờ đầu tiên mọi chuyện đã kết thúc” trong cuộc xung đột với Iran, song không đưa ra bằng chứng rõ ràng cho tuyên bố này.

Ông đồng thời ca ngợi thỏa thuận quốc tế về việc giải phóng các kho dự trữ dầu mỏ nhằm bình ổn giá xăng dầu trên thế giới, giữa bối cảnh eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa. Tình hình cũng chịu tác động từ các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào cơ sở dầu mỏ của các quốc gia láng giềng giàu năng lượng.

Tổng thống Mỹ tiếp tục tuyên bố chiến thắng với các phóng viên tháp tùng ông trên chuyến bay từ bang Kentucky trở về Washington DC. Ông Trump khẳng định về chiến thắng của Mỹ trong cuộc xung đột tại Iran: “Chỉ còn là câu hỏi khi nào, khi nào thì chúng ta dừng lại”.

“Tôi nghĩ chúng ta đang ở vị thế rất tốt, điều quan trọng là chúng ta phải thắng trong việc này, thắng nhanh, và phải thắng. Có rất nhiều người nói rằng chúng ta đã thắng rồi, chỉ còn câu hỏi khi nào thì dừng lại. Chúng ta không muốn để vấn đề tái xuất hiện, và lý tưởng nhất là có ai đó ở nơi đó biết họ đang làm gì, nói cách khác, họ có thể tái thiết đất nước”.

Kỳ vọng giá dầu hạ nhiệt

Tổng thống Donald Trump cho biết việc giải phóng lượng lớn dầu dự trữ khẩn cấp do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) phê duyệt sẽ giúp giảm bớt áp lực giá năng lượng, trong khi Mỹ nỗ lực để "kết thúc công việc" trong chiến dịch chống lại Iran.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu tại Kentucky vào tối thứ Tư, ông nói rằng quyết định này sẽ "giảm đáng kể giá dầu khi chúng ta chấm dứt mối đe dọa này đối với nước Mỹ và đối với toàn thế giới".

Tuy nhiên, việc xác nhận giải phóng dầu khẩn cấp không giúp xoa dịu được thị trường đang biến động. Giá dầu kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Tư đã tăng hơn 5% sau những đợt dao động mạnh, khi cả Mỹ và Iran đều không có dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng.

Tổng thống lặp lại nhận định rằng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc, dù ông cũng ám chỉ Mỹ sẽ ở lại cho đến khi hoàn thành các mục tiêu. "Chúng ta không muốn rời đi sớm, đúng không?", ông nói với đám đông.

Khi được hỏi hôm thứ Tư về việc liệu Iran đã rải thủy lôi ở Eo biển Hormuz hay chưa, ông Trump trả lời các phóng viên: "Chúng tôi không nghĩ vậy". Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters dẫn nguồn từ những người am hiểu vấn đề, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã rải khoảng 12 quả thủy lôi tại tuyến đường thủy này.

Mỹ tiêu tốn 11 tỷ USD trong 6 ngày đầu tham chiến tại Iran

Ngày 11/3, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Coons, thành viên cấp cao tại tiểu ban phụ trách phân bổ ngân sách quốc phòng, chia sẻ với CNN rằng theo ước tính ban đầu, Mỹ đã tiêu tốn ít nhất 11 tỷ USD trong 6 ngày đầu tham chiến tại Iran.

Trước đó, CNN đã đưa tin quân đội Mỹ sử dụng lượng lượng đạn dược trị giá hơn 5 tỷ USD chỉ trong hai ngày đầu của cuộc xung đột tại Iran.

Đặc phái viên cấp cao của Nga tới Mỹ

Kirill Dmitriev, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga, đồng thời là đặc phái viên cấp cao của Điện Kremlin, đã gặp ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Mỹ, tại bang Florida (Mỹ) trong ngày 11/3.

Tham dự cuộc gặp còn có Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng cố vấn cấp cao Nhà Trắng Josh Gruenbaum.

“Chúng tôi đã thảo luận nhiều vấn đề khác nhau và nhất trí sẽ tiếp tục giữ liên lạc”, ông Witkoff cho biết. Trước đó, một nguồn tin nói với CNN rằng các cuộc gặp của ông Dmitriev tập trung vào vấn đề hợp tác kinh tế giữa Nga và Mỹ trong thời gian tới.

G7 cân nhắc hộ tống tàu qua eo biển Hormuz

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì cuộc họp trực tuyến của các lãnh đạo nhóm G7 tại Paris (Pháp) trong ngày 11/3, nhằm thảo luận tác động của cuộc chiến tại Iran đối với kinh tế toàn cầu.

Đại diện các thành viên G7, gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Mỹ và EU, đã cùng họp trực tuyến. Theo thông cáo sau cuộc họp, G7 đang xem xét “khả năng hộ tống tàu khi điều kiện an ninh cho phép”, trong bối cảnh chiến sự với Iran làm gián đoạn chuỗi cung ứng và đe dọa hoạt động vận tải biển của thế giới.

Theo hai nguồn tin nắm được thông tin tình báo Mỹ, Iran trên thực tế đã khiến tuyến hàng hải quan trọng đi qua eo Hormuz gần như bị phong tỏa, bao gồm cả việc rải thủy lôi.

Thông cáo cho biết G7 cũng sẽ tìm cách phối hợp với các quốc gia vùng Vịnh nhằm xử lý những tác động kinh tế của chiến sự, bao gồm ảnh hưởng đối với nông dân và an ninh lương thực.

“Diễn biến hiện nay cũng cho thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy chương trình nghị sự về độc lập năng lượng và điện khí hóa, nhằm giảm phụ thuộc vào các biến động địa chính trị”, thông cáo của nhóm G7 đưa ra kết luận sau cuộc họp.

Iran: Không để "một lít dầu" lọt qua eo biển Hormuz, dự báo giá dầu chạm ngưỡng 200 USD

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh 400 triệu thùng dầu đang được giải phóng từ các kho dự trữ toàn cầu giữa lúc tuyến hàng hải này bị đóng cửa.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ không cho phép "một lít dầu" nào đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh việc phong tỏa tuyến hàng hải huyết mạch vùng Vịnh tiếp tục làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu giữa cuộc chiến của Mỹ và Israel nhắm vào Iran.

Người phát ngôn của Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya thuộc IRGC cho biết hôm thứ Tư rằng bất kỳ con tàu nào liên kết với Mỹ, Israel hoặc các đồng minh của họ "sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp".

"Các ông sẽ không thể hạ giá dầu. Hãy chuẩn bị cho mức giá 200 USD /thùng", người phát ngôn nhấn mạnh trong một tuyên bố. "Giá dầu phụ thuộc vào an ninh khu vực, và các ông chính là nguồn cơn gây mất an ninh chính trong khu vực này".

Giá dầu toàn cầu đã biến động dữ dội trong tuần này do các cuộc tấn công liên tục của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, trong khi phía Iran trả đũa bằng cách phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào các mục tiêu trên khắp Trung Đông.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới - cùng với sự sụt giảm sản lượng tại một số quốc gia vùng Vịnh đã làm dấy lên lo ngại về những đứt gãy nghiêm trọng hơn trong tương lai.

3 tàu hàng trúng đạn tại eo biển Hormuz

Ngày 11/3, 3 tàu hàng đã trúng đạn tại Hormuz, gồm một tàu của Thái Lan và hai tàu khác của Iraq.

Một tàu hàng của Thái Lan bốc cháy sau khi bị trúng đạn gần eo biển Hormuz. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan.

Hai tàu dầu nước ngoài chở dầu nhiên liệu của Iraq đã bốc cháy sau khi bị tấn công bởi các tàu Iran chở đầy thuốc nổ, khiến một thuyền viên nước ngoài thiệt mạng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng Iraq Farhan al-Fartousi trả lời Reuters hôm thứ Tư.

Ông cho biết thêm, phía Iraq đã sơ tán 25 thành viên thủy thủ đoàn khỏi hai con tàu và ngọn lửa vẫn đang bùng cháy trên cả hai phương tiện này.

Các cuộc tấn công trực tiếp từ Iran hiện là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với tàu dầu đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch đã bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phong tỏa kể từ khi xung đột bùng nổ.

Quân đội Iran tuyên bố mọi con tàu thuộc sở hữu của Mỹ, Israel hoặc các đồng minh đi qua eo biển chiến lược Hormuz đều có thể bị tấn công.

Bất chấp những rủi ro đối với giao thông hàng hải, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư đã khuyến khích các con tàu tiếp tục băng qua eo biển Hormuz. "Tôi nghĩ họ nên làm vậy", ông Trump tuyên bố khi được hỏi liệu các tàu có nên đi qua tuyến đường thủy này hay không.

Na Uy bắt giữ 3 anh em nghi đánh bom khủng bố Đại sứ quán Mỹ

Theo Fox News, ba đối tượng đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại Na Uy. Cuộc tấn công được báo cáo là không gây thương vong.

Chính quyền cho biết các nghi phạm bị bắt tại Oslo vào thứ Tư là anh em ruột, công dân Na Uy gốc Iraq ở độ tuổi 20. Luật sư cảnh sát Christian Hatlo tuyên bố: "Họ bị nghi ngờ thực hiện một vụ đánh bom khủng bố".

“Chúng tôi tin rằng các đối tượng đã kích nổ một quả bom có sức công phá lớn tại Đại sứ quán Mỹ với ý định gây thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng”, ông nói thêm.

Quả bom là một thiết bị nổ tự chế (IED), phát nổ vào Chủ nhật và làm hư hại lối vào khu vực lãnh sự của đại sứ quán.

Chính quyền cho biết các điều tra viên đang xác định động cơ vụ tấn công, trong đó không loại trừ đây là một hành động khủng bố.

Iran phóng 'quái vật' tên lửa siêu vượt âm mang đầu đạn 1,8 tấn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã phóng loạt UAV và tên lửa chiến lược, gồm Qadr, Emad, Fattah và tên lửa siêu vượt âm Khyber trong đợt tấn công thứ 34 nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ trong khu vực, cho rằng chiến trường đã bước sang “một giai đoạn mới”.