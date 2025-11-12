Ông Trần Huy Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã bầu ông Trần Huy Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn phát biểu tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV. Ảnh: Công Luật/TTXVN.

Chiều 12/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 để thực hiện công tác kiện toàn chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Quang Ngọc, do đã được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong cho biết thực hiện các chủ trương của Trung ương, quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ; căn cứ quy định của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, trên cơ sở đánh giá toàn diện tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của địa phương, thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, bầu tại kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh, nhân sự được giới thiệu đã được Trung ương xem xét, lựa chọn là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý; đã được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh trong thời kỳ mới.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Trần Huy Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, với 100% số phiếu đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có mặt tại kỳ họp nhất trí.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình Lê Quốc Chỉnh chúc mừng ông Trần Huy Tuấn đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình bày tỏ tin tưởng rằng, trên cương vị mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ cùng tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm; tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn khẳng định sẽ không ngừng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm; phát huy trí tuệ, tâm huyết, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh và các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh; bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ của tập thể và tính năng động, sáng tạo của từng thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh; tăng cường hợp tác, đồng thuận trong nội bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năng động, hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng Ủy ban Nhân dân tỉnh liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân; góp phần phấn đấu đến năm 2030, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn. Ảnh: Công Luật/TTXVN.

Ông Trần Huy Tuấn sinh năm 1974, quê quán tỉnh Lào Cai; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi, cử nhân Kinh tế chính trị, thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Quá trình công tác, ông Trần Huy Tuấn từng giữ các chức vụ tại tỉnh Yên Bái trước đây (nay là Lào Cai) như: Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 24/6, ông Trần Huy Tuấn được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 12/11, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động ông Trần Huy Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.