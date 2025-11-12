Ông Trần Huy Tuấn giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Đồng chí Trần Huy Tuấn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang (phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định cho đồng chí Trần Huy Tuấn giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương/TTXVN.

Ngày 12/11, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Chúc mừng đồng chí Trần Huy Tuấn được Ban Bí thư tin tưởng phân công giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, đồng chí Trần Huy Tuấn trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí công tác, được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước; quyết liệt sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị. Trong các cương vị công tác, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng, với kinh nghiệm của mình, đồng chí Trần Huy Tuấn sẽ phát huy hết năng lực, tâm huyết và trách nhiệm, tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời hứa sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần gương mẫu, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện; duy trì phong cách làm việc sâu sát, thực chất, hiệu quả, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, gần dân. Đồng chí phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết và khát vọng cống hiến, cùng toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tăng tốc, bứt phá; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương...

Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Phương/TTXVN.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, sinh năm 1974, quê quán tỉnh Lào Cai; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi, Cử nhân Kinh tế chính trị, Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Quá trình công tác, đồng chí Trần Huy Tuấn từng giữ các chức vụ quan trọng tại tỉnh Yên Bái (cũ) như: Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 24/6/2025, đồng chí Trần Huy Tuấn được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai (sau hợp nhất) nhiệm kỳ 2021-2026.