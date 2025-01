Ông Tập ra lệnh 'toàn lực' cứu nạn trong động đất ở Tây Tạng

Báo cáo từ địa phương chịu ảnh hưởng ghi nhận đã có 53 người thiệt mạng và 62 người bị thương. Nhiều ngôi nhà tại làng Tonglai thuộc thị trấn Changsuo của huyện Dingri đã bị sập.

Khu vực Tây Tạng của Trung Quốc vừa hứng chịu động đất mạnh. Ảnh: volcanodiscovery.com.

Con số thương vong tiếp tục tăng mạnh sau trận động đất làm rung chuyển huyện Dingri, thành phố Shigatse, thuộc khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc vào sáng 7/1.

Theo Tân Hoa xã, báo cáo từ địa phương chịu ảnh hưởng ghi nhận đã có 53 người thiệt mạng và 62 người bị thương. Nhiều ngôi nhà tại làng Tonglai thuộc thị trấn Changsuo của huyện Dingri đã bị sập.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngay sau khi xảy ra trận động đất, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu triển khai toàn diện công tác tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu thấp nhất thương vong, bố trí chỗ ở hợp lý cho những người bị ảnh hưởng, đảm bảo cho những người bị ảnh hưởng vượt qua một mùa Đông an toàn và ấm áp.

Ngay sau khi thảm họa xảy ra, Văn phòng Ủy ban Phòng chống, Giảm nhẹ và Cứu trợ Thiên tai quốc gia, Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp đã khởi động tình trạng ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai quốc gia ở cấp độ 4 trong hệ thống gồm 4 cấp trong đó cấp 1 là cao nhất.

Văn phòng trên cũng phối hợp với Cục Dự trữ Vật tư và Lương thực Quốc gia khẩn trương phân bổ 22.000 kiện hàng cứu trợ thiên tai, bao gồm lều bông, áo khoác bông, chăn bông, giường gấp… và các vật dụng cứu trợ thiên tai đặc biệt dành cho vùng có khí hậu lạnh, vùng cao để hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác cứu hộ, cứu trợ người dân bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo khu tự trị Tây Tạng đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu tập trung mọi nỗ lực để cứu người bị thương, điều tra tình hình, tăng cường phối hợp và bảo vệ hiệu quả sự an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Hiện các cơ quan chức năng của Trung Quốc đang khẩn trương tiến hành các hoạt động cứu hộ. Tính đến 11h40 ngày 7/1 theo giờ địa phương, Trung Quốc đã huy động 1.500 lính cứu hỏa, 256 xe chuyên dụng đến hiện trường triển khai cứu trợ.

Hiện người dân tại một số thị trấn đã được di dời tới các địa điểm an toàn, các ngôi nhà bị sập chủ yếu là nhà vách đất.

Một số khu vực hiện đang bị mất điện, mất nước và người dân bị mắc kẹt chưa thể di chuyển tới nơi an toàn. Tuy nhiên, nhiệt độ bên ngoài đang giảm xuống âm 7 độ C và nhiệt độ thấp nhất có thể giảm xuống âm 18 độ C, gây khó khăn lớn cho công tác cứu hộ.

Tính đến thời điểm hiện tại, dư chấn tiếp tục xảy ra ở huyện Dingri. Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC), tính đến 10h ngày 7/1, đã ghi nhận tổng cộng 5 dư chấn có độ lớn từ 3 trở lên, trong đó có 3 dư chấn có độ lớn từ 4,0-4,9.

Trước đó, Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) xác định trận động đất có độ lớn là 6,8.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận trận động đất có độ lớn là 7,1 với tâm chấn nằm ở khu tự trị Tây Tạng gần Nepal và chấn tiêu là khoảng 10km.

Người dân ở thủ đô Kathmandu của Nepal và một số khu vực của Ấn Độ có thể cảm nhận dư chấn của trận động đất này.

Tâm chấn được xác định ở khu vực nơi các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu va chạm, gây ra sự nâng lên của dãy núi Himalaya.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến những biến đổi địa chất mạnh mẽ trong khu vực, bao gồm sự thay đổi độ cao của các đỉnh núi cao nhất thế giới.