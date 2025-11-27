Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Phạm Nhật Vượng góp thêm vốn vào VinSpeed bằng cổ phiếu VIC

VinSpeed đăng ký nhận chuyển quyền 44,05 triệu cổ phiếu VIC từ ông Phạm Nhật Vượng để tăng vốn góp, dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại Vingroup lên hơn 10,9%.

Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VIC cho VinSpeed. Ảnh: VIC.

CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed vừa công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Tập đoàn Vingroup về việc nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VIC từ ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup - để góp vốn vào VinSpeed.

Theo thông báo, VinSpeed đang nắm giữ hơn 379,1 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 9,77% vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup. Doanh nghiệp đăng ký nhận thêm 44,05 triệu cổ phiếu VIC từ ông Phạm Nhật Vượng theo hình thức chuyển quyền sở hữu để tăng vốn góp.

Loại giao dịch được xác định là “nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do ông Phạm Nhật Vượng góp thêm vốn bằng cổ phiếu VIC vào VinSpeed”. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 2/12 đến 30/12.

Nếu giao dịch hoàn tất, số cổ phiếu VIC do VinSpeed nắm giữ sẽ tăng lên 423,16 triệu đơn vị, tương đương 10,905% vốn điều lệ của Vingroup. Việc chuyển quyền này đồng nghĩa lượng cổ phiếu VIC thuộc sở hữu cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng sẽ giảm tương ứng với số lượng đăng ký giao dịch, về mức 8,923%.

Thông báo giao dịch được đưa ra trong thời điểm giá cổ phiếu VIC liên tục tăng cao, lên vùng 245.000 đồng/cp, tương ứng giá trị vốn hóa 944.000 tỷ đồng. Với mức giá hiện tại, lượng cổ phiếu mà ông Phạm Nhật Vượng chuyển sang VinSpeed có giá thị trường khoảng 10.800 tỷ đồng.

VinSpeed được thành lập vào ngày 6/5 năm nay, có vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng, trong đó ông Phạm Nhật Vượng góp 3.060 tỷ đồng, tương ứng 51%. Hai người con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng, nắm 0,5% vốn/người.

Ngoài ra, cơ cấu cổ đông VinSpeed còn có Vingroup (10%), CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (35%) và Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng (3%).

Trong hơn nửa năm từ khi thành lập, VinSpeed đã nhiều lần điều chỉnh vốn điều lệ. Mới nhất, VinSpeed tăng vốn lên 33.000 tỷ đồng. Như vậy, số vốn của doanh nghiệp này đã gấp 5,5 lần tính từ khi thành lập vào tháng 5 năm nay.

VinSpeed đã đăng ký tham gia đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam với vốn đầu tư khoảng 1,562 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 61,35 tỷ USD), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng. Song song đó, doanh nghiệp cũng xúc tiến đề xuất xây dựng các tuyến đường sắt tốc độ cao khác như Hà Nội - Quảng Ninh, TP.HCM - Cần Giờ.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng giám đốc Nguyễn Việt Quang cho biết nếu được chấp thuận làm dự án đường sắt cao tốc, VinSpeed dự tính mức lỗ cộng dồn có thể lên đến hàng chục tỷ USD.

Trước lo ngại doanh nghiệp có thể bỏ cuộc, ông Quang khẳng định kế hoạch tài chính đã được chuẩn bị kỹ cho chặng đường 30 năm, từ việc ưu tiên sử dụng cổ tức từ các công ty của ông Phạm Nhật Vượng, nếu thiếu sẽ bán cổ phần tại các công ty riêng như GSM, VinEnergo, V-Green... và cuối cùng, nếu vẫn chưa đủ, sau 30 năm sẽ bán tiếp một phần cổ phần tại Vingroup.

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

