Ông Phạm Nhật Vượng góp thêm vốn vào VinSpeed bằng cổ phiếu VIC

VinSpeed đăng ký nhận chuyển quyền 44,05 triệu cổ phiếu VIC từ ông Phạm Nhật Vượng để tăng vốn góp, dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại Vingroup lên hơn 10,9%.

Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VIC cho VinSpeed. Ảnh: VIC.

CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed vừa công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Tập đoàn Vingroup về việc nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VIC từ ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup - để góp vốn vào VinSpeed.

Theo thông báo, VinSpeed đang nắm giữ hơn 379,1 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 9,77% vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup. Doanh nghiệp đăng ký nhận thêm 44,05 triệu cổ phiếu VIC từ ông Phạm Nhật Vượng theo hình thức chuyển quyền sở hữu để tăng vốn góp.

Loại giao dịch được xác định là “nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do ông Phạm Nhật Vượng góp thêm vốn bằng cổ phiếu VIC vào VinSpeed”. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 2/12 đến 30/12.

Nếu giao dịch hoàn tất, số cổ phiếu VIC do VinSpeed nắm giữ sẽ tăng lên 423,16 triệu đơn vị, tương đương 10,905% vốn điều lệ của Vingroup. Việc chuyển quyền này đồng nghĩa lượng cổ phiếu VIC thuộc sở hữu cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng sẽ giảm tương ứng với số lượng đăng ký giao dịch, về mức 8,923%.

Thông báo giao dịch được đưa ra trong thời điểm giá cổ phiếu VIC liên tục tăng cao, lên vùng 245.000 đồng/cp, tương ứng giá trị vốn hóa 944.000 tỷ đồng . Với mức giá hiện tại, lượng cổ phiếu mà ông Phạm Nhật Vượng chuyển sang VinSpeed có giá thị trường khoảng 10.800 tỷ đồng .

VinSpeed được thành lập vào ngày 6/5 năm nay, có vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng , trong đó ông Phạm Nhật Vượng góp 3.060 tỷ đồng , tương ứng 51%. Hai người con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng , nắm 0,5% vốn/người.

Ngoài ra, cơ cấu cổ đông VinSpeed còn có Vingroup (10%), CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (35%) và Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng (3%).

Trong hơn nửa năm từ khi thành lập, VinSpeed đã nhiều lần điều chỉnh vốn điều lệ. Mới nhất, VinSpeed tăng vốn lên 33.000 tỷ đồng . Như vậy, số vốn của doanh nghiệp này đã gấp 5,5 lần tính từ khi thành lập vào tháng 5 năm nay.

VinSpeed đã đăng ký tham gia đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam với vốn đầu tư khoảng 1,562 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 61,35 tỷ USD ), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng. Song song đó, doanh nghiệp cũng xúc tiến đề xuất xây dựng các tuyến đường sắt tốc độ cao khác như Hà Nội - Quảng Ninh, TP.HCM - Cần Giờ.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng giám đốc Nguyễn Việt Quang cho biết nếu được chấp thuận làm dự án đường sắt cao tốc, VinSpeed dự tính mức lỗ cộng dồn có thể lên đến hàng chục tỷ USD.

Trước lo ngại doanh nghiệp có thể bỏ cuộc, ông Quang khẳng định kế hoạch tài chính đã được chuẩn bị kỹ cho chặng đường 30 năm, từ việc ưu tiên sử dụng cổ tức từ các công ty của ông Phạm Nhật Vượng, nếu thiếu sẽ bán cổ phần tại các công ty riêng như GSM, VinEnergo, V-Green... và cuối cùng, nếu vẫn chưa đủ, sau 30 năm sẽ bán tiếp một phần cổ phần tại Vingroup.