Ông Obama đã đọc sách gì vào dịp hè?

Danh sách tác phẩm mùa hè của cựu tổng thống bao gồm một cuốn tiểu thuyết lấy cảm hứng từ "Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn" và một cuốn sách khám phá kỷ nguyên vàng của bóng rổ.

Ông Obama là người rất thích đọc sách. Ảnh minh họa: Incmagazine.

Mới đây, ông Barack Obama tiếp tục nghi thức hàng năm là chia sẻ các tác phẩm yêu thích trong dịp hè trên tài khoản mạng xã hội chính thức của mình.

Danh sách mới bao gồm 14 tiểu thuyết và tác phẩm phi hư cấu khám phá lịch sử, văn hóa, nữ quyền, ý nghĩa của nền dân chủ... trên toàn cầu và nước Mỹ.

"Tôi đã đọc một số cuốn sách hay trong vài tháng qua và muốn chia sẻ một số cuốn sách yêu thích của tôi. Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào về những cuốn sách tôi nên xem!", ông Obama viết.

Dưới đây là những cuốn sách hay được ông Obama gợi ý.

Tác phẩm viễn tưởng

1. James - Percival Everett: Lấy cảm hứng từ Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn của Mark Twain, tiểu thuyết của Everett kể về Jim, nhân vật trong câu chuyện gốc đang trốn thoát khỏi chế độ nô lệ.

2. Headshot - Rita Bullwinkel: Cuốn tiểu thuyết đầu tay này kể về 8 cô gái tuổi teen tham gia một cuộc thi quyền anh ở Reno, Nevada. Theo New York Times, cuốn tiểu thuyết này nói về cảm giác say sưa khi chơi một môn thể thao đòi hỏi người ta phải nhìn vào mắt đối thủ. Nó nói về niềm kiêu hãnh và khả năng kiểm soát.

Bullwinkel viết: "Có một sự tôn vinh, trong thế giới bên ngoài quyền anh, về sự tuyệt vọng và hoang dã khi chiến đấu - quan niệm cho rằng ham muốn và sự hung hãn có thể và sẽ chinh phục được trải nghiệm".

3. The God Of The Woods - Liz Moore: Sự biến mất của Barbara Van Laar khỏi trại hè của gia đình cô phản ánh một cách kỳ lạ tình huống tương tự với anh trai cô vào 14 năm trước. Trong nỗ lực tìm kiếm người mất tích, những bí mật đan xen chặt chẽ của gia đình Van Laar bắt đầu được làm sáng tỏ.

4. Beautiful Days - Zach Williams: Một cặp vợ chồng thức dậy trong một căn nhà gỗ hẻo lánh, già đi nhanh chóng, trong khi đứa trẻ mới biết đi của họ vẫn như cũ. Xuyên suốt mười câu chuyện, Williams khám phá những nhân vật khác nhau đang vật lộn với những tình huống ác mộng.

5. Martyr! - Kaveh Akbar: Một nhà thơ gặp rắc rối khám phá những bí ẩn trong quá khứ của mình để khám phá sự thật về lịch sử đen tối của gia đình mình. Hấp dẫn, hài hước, hoàn toàn độc đáo và sâu sắc, Martyr! báo trước sự xuất hiện của một tiếng nói mới đầy nhiệt huyết và thiết yếu trong tiểu thuyết đương đại.

6. Memory Piece - Lisa Ko: Lấy bối cảnh những năm 1980, tiểu thuyết của Ko kể về ba thiếu niên - Giselle, Jackie và Ellen - những người tìm thấy niềm an ủi trong sự xa lánh chung của họ và những giấc mơ về tương lai. Sau này, khi trưởng thành, tình bạn của họ phải đối mặt với nhiều thử thách.

7. The Ministry Of Time - Kaliane Bradley: Một câu chuyện lãng mạn về du hành thời gian, "bộ phim" hài nơi công sở và một cuộc khám phá khéo léo về bản chất của quyền lực cũng như tiềm năng tình yêu có thể thay đổi tất cả. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của Kaliane Bradley chính là một tác phẩm thông minh, hài hước thổi luồng gió mới vào tiểu thuyết du hành thời gian.

8. Help Wanted - Adelle Waldman: Cuốn sách xoay quanh tập thể, mô tả tác hại của chủ nghĩa tư bản đối với những người lao động lương thấp. Số giờ nhóm nhận được, phúc lợi bị cắt giảm, áp lực cắt giảm chi phí từ ban quản lý, các quy định quan liêu từ công ty... làm thay đổi đáng kể cuộc sống hàng ngày của mỗi người và cảm giác về giá trị. Waldman đã thể hiện kỹ năng xây dựng động lực và sự căng thẳng thông qua những tình tiết phức tạp của cốt truyện.

Cuốn sách James của tác giả người Mỹ Percival Everett là một trong những tác phẩm yêu thích của ông Obama trong dịp hè này. Ảnh minh họa: Villagebookshop.

Tác phẩm phi hư cấu

1. There's Always This Year: On Basketball And Ascension - Hanif Abdurragib: Từ tác giả cuốn “Little Devil in America”, “There’s Always This Year” khám phá đỉnh cao của thành công qua lăng kính thời kỳ hoàng kim của bóng rổ, tập trung vào sự trỗi dậy của những cầu thủ như LeBron James.

2. Everyone Who Is Gone Here: The United States, Central America, And The Making Of A Crisis - Jonathan Blitzer: Blitzer khám phá những chính sách sai lầm và nạn tham nhũng trong nhiều thập kỷ đã thúc đẩy cuộc khủng hoảng của những người di cư Trung Mỹ đang tìm kiếm sự an toàn tại Mỹ - Mexico ranh giới.

3. Reading Genesis - Marilynne Robinson: Trong cuốn sách mới của mình, Marilynne Robinson thách thức những cách giải thích truyền thống và chính thống về Genesis (Sách Sáng thế).

4. When The Clock Broke: Con Men, Conspiracists, And How America Cracked Up In The Early 1990s - John Ganz: John Ganz đi sâu vào kỷ nguyên đầu những năm 1990, sau sự sụp đổ của cựu Tổng thống Mỹ Reagan.

5. Of Boys And Men: Why The Modern Male Is Struggling, Why It Matters, And What To Do About It - Richard Reeves: Reeves chia sẻ quan điểm của mình về tương lai của sự nam tính và nó có thể trông như thế nào trong một thế giới bình đẳng.

6. The Wide Wide Sea: Imperial Ambition, First Contact and the Fateful Final Voyage of Captain James Cook - Hampton Sides: Cuốn tiểu thuyết khám phá cuộc gặp gỡ định mệnh của nhà thám hiểm người Anh Thuyền trưởng James Cook với người Hawaii bản địa và tác động rộng lớn hơn của Thời đại Khám hiểm.